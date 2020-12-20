نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو الدمام في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نستو الدمام، تعد منتجات و عروض نستو الدمام هي من أهم الشركات التي تقدم العروض على أغراض المنزل من العروض المنزلية، وأيضًا عروض نستو الدمام الأسبوعية تقوم بتقديم أقوى الخصومات وأفضل التخفيضات، وخصومات نستو الدمام، وقد تسمر عروض الدمام إلى أكثر من أسبوع وحتى نفاذ الكمية، أو يمكن أن تستمر العروض إلى حين نفاذ الكمية الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية. صفقات يوم الاثنين ويوم الثلاثاء سعر معجون أسنان كولجيت 15 ريال سعودي.

سعر نور زيت دوار الشمس الثلاثة لتر هو 27 ريال سعودي.

سعر شامبورنا فريش تشاكي هو 15 ريال سعودي.

سعر لتر آر دي لوشن البابايا هو 8 ريال سعودي.

سعر كيلو الطماطم هو 3 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم العجل هو 29 ريال سعودي. صفقات يوم الأحد والاثنين والثلاثاء سعر صندوق الفراولة هو 4 ريال سعودي.

سعر كيلو تفاح فوجي صيني هو 4 ريال سعودي.

سعر كيلو البرتقال هو 3 ريال سعودي.

سعر كيلو الباذنجان داخل العرض هو 2 ريال سعودي.

سعر الملفوف هو 1.5 ريال سعودي.

سعر كيلو الفاصوليا هو 6 ريال سعودي.

سعر كيلو الجزر هو 2 ريال سعودي.

سعر لفة الثوم الجاهزة هو 2.5 ريال سعودي.

سعر كيلو شرائح اللحم البقري الهندي هو 32 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم الغنم الباكستاني هو 39 ريال سعودي. صفقات يوم الأحد والاثنين والثلاثاء سعر جي كي السمن هو 25 ريال سعودي.

سعر ديفيدوف قهوة منوعة هو 23 ريال سعودي.

سعر لتر ونصف زيت عافية هو 22 ريال سعودي.

سعر بسكويت أمريكانا هو 29 ريال سعودي.

سعر الكيلو من البصل في العرض هو 12 ريال سعودي.

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