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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير اليوم خصومات هائلة وتخفيضات مميزة تصل ل 60% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير وخصومات نهاية العام وموسم الشتاء على الجوالات الذكية من أكبر الماركات العالمية ومنها ماركة نوكيا وماركة أوبو، فقط وحصريًا بجميع فروع مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة احتفالات نهاية العام طوال شهر ديسمبر الجاري، تجدونها بأقل الأسعار وأعلى الجودات وأرقى الموديلات وأحدث الإصدارات، فسارعوا بزيارة أقرب فروع مكتبات جرير إليكم.
عروض مكتبة جرير
خصومات مكتبات جرير في نهاية العام على هواتف هواوي الذكية ذكية :
- عروض جرير اليوم خصم 13٪ على جوال ذكي من ماركة هواوي نوفا 7 اس اي، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أرجواني صيفي، الجيل الخامس 5G، مقاس الشاشة 6.5 بوصة، دقة وضوح الكاميرا الخلفية 64 ميجابيكسل+8 ميجابيكسل +أَثنين ميجابيكسل + أَثنين ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل، معالج ثماني النواة، سعة البطارية 4000 مللِي أمبير، نظام تشغيل أندِريود 10، بشرِيحتين، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، سعة ذاكرة النظام 8 جيجابايت رام، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، بدلًا من(1599)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(200)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عروض مكتبة جرير
تخفيضات مكتبة جرير
تنزيلات مكتبة جرير
خصومات نهاية العام على هواتف أوبو الذكية من مكتبات جرير
خصومات مكتبة جرير :
- تخفيضات جرير جوال ذكي من ماركة أوبو رينو 4، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أسود فلكي ،الجيل الرابع 4G، حجم الشاشة 6.4 بوصة، سعر الجهاز(1499)ريال سعودي، بدلًا من(1599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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