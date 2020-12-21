نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصم من 10 ل 60% لمدة 4 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية ومهرجان خصومات هذا الأسبوع الذي بدأ الأربعاء التاسع من ديسمبر ويستمر لمدة أسبوع أي ينتهي بالثلاثاء القادم وتشمل هذه العروض الشاشات والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والمنزلية وجميع أجهزة المطبخ ودائماً ما تقدم لكم بنده عروض أجدد وأقوى فهي تعمل على إسعاد وراحة عملائها من خلال ما تقدمه دائماً من عروض. عروض بنده الأسبوعية عروض بنده على الشاشات هذا الأسبوع : خصومات بنده شاشة تلفزيون إمبكس، 58 بوصة 1199 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

تخفيضات بنده شاشة تي سي ال سمارت تي في، يعمل بنظام أندرويد، تقنية 4K Ultra HD، م 65 بوصة، 2199 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

توشيبا شاشة سمارت LED، نتفليكس، 55 بوصة 1799 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 32 بوصة 985 ريال سعودي. تنزيلات بنده عروض بنده الأسبوعية شاشة توشيبا، سمارت، نتفليكس LED، م 50 بوصة 1399 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

خصومات بنده شاشة سكاي ورث تلفزيون 40 بوصة 499 ريال سعودي.

شاشة سوني 32 بوصة 820 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث، 39 بوصة 599 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

شاشة إمبكس جلوريا، ليد، 32 بوصة 349 ريال سعودي بدلًا من 514 ريال سعودي.

شاشة إمبكس جلوريا ، ليد، 65 بوصة 1699 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي.

شاشة اى تى سى 55 بوصة سمارت 1839 ريال سعودي. تخفيضات بنده عروض بنده الأسبوعية شاشه اى تى سى 65 بوصة 2573 ريال سعودي.

خصومات بنده تلفزيون هاس، UHD، م 65 بوصة 2564 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 49 بوصة، فول هيد سمارت 1599 ريال سعودي.

شاشة سامسونج، UHD، سمارت، 50 بوصة 1399 ريال سعودي.

مضخم صوت سوني 399 ريال سعودي بدلاً من 492 ريال سعودي.

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