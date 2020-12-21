عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل 70% خصومات هائلة وعروض مميزة

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روستو بقري برازيلي بلغ سعره 36.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 44.95 ريال.

إسكالوب بقري برازيلي بلغ سعره 42.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 44.95 ريال.

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