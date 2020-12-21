عروض ساكو نهاية العام خصم من 20 ل 40% ألحق العرض بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأخيرة تنتشر فروع متجر ساكو في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتخصص في الأجهزة المنزلية والعدد والأدوات، وتقدم فروع ساكو العديد من العروض الممتعة والحصرية لإرضاء عملائها ولجذب أكبر عدد منهم، اغتنم الفرصة الآن قبل الآخرون وتمتع بأرقي المنتجات والماركات الشهيرة للأجهزة إلكترونية والأجهزة الكهربائية، سارع بالشراء الآن ولا تتردد. عروض ساكو الأخيرة ختام 2020 من خصومات ساكو: خصومات ساكو مطحنة بن سعة 50 جرام من مولينكس، برتقالية اللون، 180 واط بسعر 119 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو مفرمة خضروات ولحوم من مولينكس مع ملحقاتها سعة 0.5 لتر، 400 واط، 220 فولت، بسعر 159 ريال سعودي.

خلاط يدوي من كويك مكس، 300 واط، بسعر 139 ريال سعودي.

خلاط عصائر سعة 600 مللي، 300 واط، بسعر 169 ريال سعودي.

مكواة ملابس تعمل بالبخار، 800 واط، حمل يدوي، 70 مللي بسعر 109 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأسبوعية تنزيلات ساكو على مكواة ملابس جافة، 1200 واط، سوداء اللون، سطح غير لاصق، بسعر 74 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم مكواة ملابس وستائر تعمل بالبخار، 1700 واط، سعة 1.5 لتر، بسعر 219 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية عصارة ليمون وبرتقال من مولينكس، سعة ١ لتر، ٢٥واط، إغلاق ذاتي، بسعر 109 ريال سعودي.

قطاعة خضروات ولحوم، سعة 5 لتر، 500 واط، متعددة الوظائف (6 * 1) بسعر 189 ريال سعودي.

محضر طعام من مولينكس، سعة 2.4 لتر، 800 واط، متعدد الوظائف (25 وظيفة) بسعر 229 ريال سعودي.

عصارة فواكه من فروتيليا، سعة 1 لتر، 300 واط، يعمل بسرعتين، بسعر 199 ريال سعودي.

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