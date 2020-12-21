عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال خصم يصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأخيرة تخفيضات ومفاجآت حصرية خارج المنافسة من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، فالمكتبة متوفر بها أرقي الأدوات المكتبية والمدرسية والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات التعليمية، وهي أشهر مكتبة على مستوى المملكة وتتميز بأسعارها المناسبة لجميع العملاء، بالإضافة إلى خاصية التقسيط التي تقدمها المكتبة للتسهيل على عملائها شراء منتجاتها المميزة والفريدة. عروض جرير الأخيرة تخفيضات مكتبات جرير: خصومات جرير هاتف محمول سامسونج Z Fold 2، سعة تخزين 256 جيجا بايت، اسود اللون، يدعم خاصية الجيل الخامس بسعر 7999 ريال سعودي مع هدايا مجانية بقيمة 2550 ريال.

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هاتف سامسونج جالكسي 10+ Dual، اللون أبيض سيراميك، سعة تخزين 256 جيجا بايت، يدعم خاصية الجيل الخامس بسعر 2299 ريال بدلًا من 3949 ريال سعودي (خصم 42% بتوفير 1650 ريال).

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