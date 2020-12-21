عروض العثيم خصم من 30 ل 60 % تخفيضات على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات الأسبوع السادس من هايبر ماركت العثيم ليس لها مثيل، أقوى الخصومات والتخفيضات على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير من المنتجات، حيث يبدأ العرض الأسبوعي من يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع، بادر بشراء منتجات ذات جودة عالية وماركات عالمية ولا تفوت الفرصة قبل نفاذ العرض. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم الأسبوع السادس: تخفيضات العثيم أرز مزة بسمتي، الوليمة وزن 10 كيلو بسعر 56.95 ريال بدلًا من 84.95 ريال سعودي (بحد أقصى 3 كيس لكل عميل).

زيت دوار الشمس، شمس، سعر الرابطة (2 زجاجة * 1.5 لتر) 18.95 ريال بدلًا من 31.75 ريال سعودي (بحد أقصى 3 رابطة لكل عميل).

حليب المراعي 1800 جرام + 450 جرام (25% مجانًا) بسعر 34.95 ريال بدلًا من 62.95 ريال سعودي (بحد أقصى 2 كيس لكل عميل). تخفيضات العثيم الأخيرة تنزيلات العثيم الأسبوع السادس: عرض خاص خصم 50% على نواشف محشو تمر، زود، سعر الكيلو 21.50 ريال بدلًا من 43 ريال سعودي.

خصومات العثيم علبة كنافة وبقلاوة بالمكسرات دوبلكس، سعر العلبة الكبيرة 36.95 ريال بدلًا من 39.95 ريال سعودي، وسعر العلبة المتوسطة 24.95 ريال بدلًا من 27.50 ريال سعودي.

عبوة بيتيفور مشكل، دوبلكس بسعر 29.95 ريال بدلًا من 34.95 ريال سعودي للعبوة الكبيرة وبسعر 18.95 ريال بدلًا من 24.95 ريال سعودي للعبوة المتوسطة.

علبة كوكيز بالشيكولاتة دوبلكس بسعر 29.95 ريال بدلًا من 39.95 ريال سعودي للعلبة الكبيرة وبسعر 18.95 ريال بدلًا من 24.95 ريال سعودي للعلبة المتوسطة.

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