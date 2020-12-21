نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده السعودية لمدة 4 أيام خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأخيرة يستمر هايبر بنده في جذا انتباه عملائه من خلال العروض والخصومات التي يقدمها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي، وفي ختام عام 2020 يقدم هايبر بنده السعودية الكثير من التخفيضات التي ليس لها مثيل، على جميع المنتجات المتوفرة في أقسامه المتنوعة، اغتنم الفرصة الآن وبادر بالشراء، عروض بنده في المملكة العربية خارج المنافسة، لا تتردد. عروض بنده الأخيرة عرض أل 5 ريال من خصومات بنده: تخفيضات بنده كيلو الموز الفليبيني من بنده بسعر خمسة ريال سعودي.

خصومات بنده كيلو يوسفي مغربي بسعر خمسة ريال سعودي.

طماطم مغربي/ محلي من بنده سعر 2 الكيلو خمسة ريال سعودي.

2 كيلو من الخيار المحلي بسعر خمسة ريال سعودي.

سعر نصف الكيلو (500 جرام) من الجبن الأبيض (دوبل كريم) هنغاري بسعر خمسة ريال سعودي.

حلاوة طحينية من بنده سعر النصف كيلو (500 جرام) خمسة ريال سعودي فقط. تخفيضات بنده الأسبوعية خصومات بنده السعودية الأسبوعية: عروض بنده الأسبوعية علبة من الجبن القابلة للدهن من المراعي (شيدر/ كريمي) بسعر 18.50 ريا سعودي.

تنزيلات بنده علبة وزن 2 كيلو منزبادي المراعي، كامل الدسم بسعر 10.50 ريال بدلًا من 15 ريال سعودي (وفر 4.5 ريال).

جبنه فيتا من المراعي كاملة الدسم وزن 400 جرام بسعر 7.5 ريال بدلًا من 10.25 ريال سعودي.

4 علب جبنه مثلثات المراعي (العلبة 8 مثلثات)، وزن 120 جرام بسعر 8.5 ريال بدلًا من 11ز80 ريا سعودي.

جبنه موتزاريلا من المراعي، مبشورة، وزن 200 جرام بسعر 12.95 ريال بدلًا من 20.50 ريال سعودي ( لكل 2 حبة).

عصير المراعي وزن 1.5 لتر بسعر 7.95 ريال بدلًا من 11 ريال سعودي للحبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده السعودية لمدة 4 أيام خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 40% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.