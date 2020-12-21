نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 50% لمدة 5 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض إكسترا الأخيرة يحرص متجر اكسترا دائمًا على تقديم أفضل العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية وأجهزة اللاب توب وملحقاته والأجهزة المنزلية والكثير من الأجهزة الأخرى، وكل هذه الأجهزة من ماركات عالمية وشهيرة مثل هواوي وسامسونج وال جي وبراون ولينوفو وديل وغيرها، لا تترد وسارع الآن بشراء تلك المنتجات في ظل هذه الخصومات الهائلة من اكسترا. عروض إكسترا الأخيرة تخفيضات إكسترا على ماكينة صنع القهوة من نيسبريسو فيرتو بلس،باللون الأبيض، متوفر بخصم 40% بسعر 890 ريال بدلًا من 1489 ريال سعودي (بتوفير 599 ريال) مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال.

تنزيلات اكسترا خصم 20% من فيليبس على ماكينة تحضير القهوة، سعة 1.2 لتر، 1000 واط، باللون الأسود بسعر 719 ريال بدلًا من 899 ريال سعودي (بتوفير 180 ريال) مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال.

صانع القهوة التركية من فاكير، بنفسجية اللون بسعر 329 ريال بدلًا من 469 ريال سعودي (خصم 30% وتوفير 140 ريال) مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال. خصومات إكسترا الاسبوعية تنزيلات اكسترا على محضر طعام من فيليبس، سعة 1.5 لتر، 850 واط، بسعر 539 ريال بدلًا من 679 ريال سعودي (خصم 21% وتوفير 140 ريال) مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال.

عروض بنده الأسبوعية خصم 40% من كلا برو، عجان مخبوزات، سعة 4.5 لتر، 1000 واط بسعر 599 ريال بدلًا من 998 ريال سعودي ( توفير 399 ريال) مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال.

خلاط يدوي من فيليبس، 800 واط، اسود اللون، الخامة ستيل بسعر 299 ريال بدلًا من 399 ريال سعودي ( خصم 25% وتوفير 100 ريال) مع هدية مجانية بقيمة 70 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 50% لمدة 5 أيام فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.