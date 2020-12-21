تنزيلات جذرية من عروض بنده اليوم تتعدى 50% على السلع الاستهلاكية المنزلية.. سارعي بالتسوق قبل نهاية العرض

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عمر شويل - جدة عروض بنده هذا الاسبوع، و عروض هايبر بنده بمناسبة نهاية العام لشهر ديسمبر 2020

جميعنا نعلم أن شركة أسواق هايبر بنده لديها فروع عديدة في المملكة العربية السعودية سواء كان في الرياض أو في الدمام وغير ذلك، ولذلك فكل فرع منهم قام بعمل عروضاً لأسواق بنده اليوم على المنتجات الذي يقدمها للمواطنين وفي هذا المقال سوف نتعرف عليها. عروض بنده اليوم عروض هايبر بندة جدة بلغ سعر سكر ناعم الأسرة إلى 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 19.90 ريال.

تخفيضات بنده بلغ سعر فول الخلطة حدائق كاليفورنيا إلى 11.75 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر زيت دوار الشمس مازولا إلى 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال.

عروض بنده هذا الاسبوع سعر حليب مجفف كامل الدسم بلغ 37.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 65.95 ريال.

عروض بنده اليوم الوطني بلغ سعر حليب طويل الأجل نادك إلى 38.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 53.95 ريال.

بلغ سعر أرز بسملي الشعلان إلى 58.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 78.50 ريال من بنده اليوم. عروض بنده هذا الاسبوع و تخفيضات بنده على اللحوم عروض بنده اليوم سعر المفروم البقري البرازيلي بلغ سعره 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 26.95 ريال.

تخفيضات بنده اليوم سعر مكعبات لحم بقري برازيلي بلغ 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 27.95 ريال.

عروض بنده هذا الاسبوع بلغ سعر روستو بقري برازيلي إلى 36.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 44.95 ريال.

عروض بنده اليوم الوطني البرجر البقري البرازيلي بلغ سعره 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال.

سعر بنده اليوم كفتة بقري البرازيلي بلغ 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال.

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عروض هايبر بندة جدة صدور دجاج خالية من العظم بلغ سعرها 33.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.50 ريال.

تخفيضات بنده بلغ سعر دجاج فاخر طازج 16.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 19.50 ريال.

تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر كبدة دجاج التنمية 4.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 7.95 ريال.

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