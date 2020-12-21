نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50% تنزيلات عروض جرير اليوم على الشاشات الذكية أشهر الماركات العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم، تخفيضات jarir bookstore مكتبة جرير لشهر ديسمبر 2020

بما أن الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية يتساءل عن عروض و تخفيضات جرير التي تقدمها مكتبات جرير فنحن جئنا اليوم لكي نذكر لكم أهم هذه العروض، نظراً لأنه يقوم يومياً بتقديم عروضاً على الهواتف وعلى الشاشات وغير ذلك. عروض جرير اليوم على الشاشات عروض شاشات جرير و سعر شاشة ال جي بوصة بدقة 4كي إلى 9499 ريال سعودي بدلاً من سعر 18499 ريال.

عروض جرير للشاشات و سعر شاشة سامسونج بدقة 4 كي ال أي دي بلغ 6999 ريال سعودي بدلاً من سعر 13999 ريال.

تخفيضات جرير على شاشة ال جي 75 بوصة بدقة 4 كي بلغ سعرها 5599 ريال سعودي بدلاً من سعر 10299 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم على شاشة هايسنس 75 بوصة بدقة 4 كي ألترا بسعر 4158 ريال سعودي. تخفيضات جرير، و عروض الشاشات في جرير عروض جرير اليوم شاشة هاير بدقة 75 بوصة 4 كي الترا “اللون الأسود” بلغ سعرها 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 7669 ريال.

تخفيضات جرير شاشة تي سي إل بلغ سعرها 13999 ريال سعودي بدلاً من سعر 16999 ريال.

عرض مكتبات جرير على شاشة سكاي وورث بلغ سعرها 3999 ريال سعودي بدلاً من سعر 6499 ريال.

تخفيضات جرير سعر شاشة هاير بدقة 4 كي ألترا اتش دي أي ال أي دي تلفزيون إلى 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 6049 ريال. شاشات مكتبات جرير عروض مكتبة جرير على هاير شاشة 65 بوصة بدقة 4 كي الترا اتش دي ال أي دي بلغ سعرها 2149 ريال سعودي بدلاً من سعر 4099 ريال.

تخفيضات جرير و شاشة هابر بدقة 65 بوصة بلغ سعرها 2149 ريال سعودي بدلاً من سعر 4099 ريال.

عروض مكتبه جرير شاشة هاير 55 بوصة بدقة 4 كي التر اتش دي أي أي دي بلغ سعرها 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3099 ريال. X إقرأ أيضاً: الآن تحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة الذكية بنظامي التشغيل أندرويد و ايفون iOS

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