نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسواق العثيم وتخفيضات حتى 50% على المواد الغذائية والطازجة بمناسبة نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اسواق العثيم، وأفضل العروض المقدمة؛ عبدالله العثيم من المتاجر التي لديها فروع عديدة في المملكة العربية السعودية، وفي نهاية كل عام يقوم سوبر ماركت العثيم بتقديم عروضاً تصل إلى 50% على منتجاته المختلفة ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال أهم هذه العروض. عروض العثيم الاسبوعية، و تخفيضات العثيم عروض العثيم الاسبوعية و سعر حلواني لحم الدجاج إلى 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 36.95 ريال.

عروض اسواق العثيم سعر سمك فيليه 800 جم 27.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 45.99 ريال (الأبيض) ، أما بالنسبة لسمك

عروض العثيم اليوم الاثنين الفيليه الأحمر فقد بلغ سعره 21.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.45 ريال.

عروض العثيم سعر حلواني دجاج بانيه عادي بلغ 29.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 37.95 ريال.

العثيم العروض الترويجية وسعر العابد سمان بلغ 24.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال.

تخفيضات العثيم سعر ميتلاند برجر عائلي بلغ 49.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 59.95 ريال سعودي.

عرض العثيم سعر أطياب ناجتس دجاج بلغ 78.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 89.75 ريال. عروض اسواق العثيم، و عروض العثيم الطازج اليوم تخفيضات العثيم اليوم عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر فيرن زبدة خليط إلى 35.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 43.99 ريال.

عروض العثيم ليوم الاثنين عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين سعر 5 كيلو من المطبخ أرز بلغ 49.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 58.25 ريال، بينما سعر الكيلو الواحد منه بلغ 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 11.95 ريال.

عروض الاثنين العثيم لسعر النسكافيه واسعار العثيم 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال من عبدالله العثيم. العثيم العروض الترويجية، و عروض العثيم الطازج اليوم عرض العثيم اليوم سعر برسيل جل بلغ 110.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 150.50 ريال.

عروض العثيم الاسبوعية بلغ سعر شير مناديل وجه 550 مناديل إلى 26.95 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم سعر نستلة مياه جالون 8.9 لتر بلغ 75.00 ريال سعودي بدلاً من سعر 85.00 ريال. X إقرأ أيضاً: فرصة تخفيضات مكتبة جرير على الحاسوب المحمول وهدايا تصل ل200 ريال عند شراء لاب توب هواوي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اسواق العثيم وتخفيضات حتى 50% على المواد الغذائية والطازجة بمناسبة نهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.