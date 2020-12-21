نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى المبارك 2021 كم باقي علي عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى المبارك 2021 عيد الأضحى تنتظره الأمة الإسلامية من العام للآخر فالبعض ينتظر موسم الحج والبعض الآخر للأضحية وفي النهاية تكون جميع الامة الاسلامية تقضي اوقاتا فيه من اسعد الاوقات التي تمر عليها من كبار لصغار وزياره الاهل والاحباب والاصدقاء أول أيام العيد وفرحة وبهجة في البيوت والان الجميع يبحثون متي موعد عيد الاضحي المبارك والان سوف نعرض لكم موعد الاضحي المبارك 2021.

عيد الأضحى المبارك

هو اليوم الذي يلي وقفة الحجاج على عرفات ويكون دائما اليوم العاشر من شهر ذي الحجة كل عام ولا يتغير ابدا، فمثل هذا اليوم فدا الله عز وجل نبينا اسماعيل عندما رأى ابوه نبينا ابراهيم عليه السلام انه يذبحه.

متي موعد عيد الأضحى

نبدأ بحساب ميعاد عيد الاضحى بعد انتهاء شهر رمضان حيث انه المده بين العيدين تكون تقريبا ٧٠ يوما.

بعد انتهاء شهر رمضان حيث انه المده بين العيدين تكون تقريبا ٧٠ يوما. تم تسميته بهذا الاسم لأن حجاج بيت الله الحرام يقفون في هذا اليوم على جبل عرفات لأداء أهم ركن في مناسك الحج.

إن صيام يوم عرفة له فضل عظيم عند الله عز وجل، وصيامه غير واجب على الحجاج، لأنهم يتعرضون للمشقة في مثل هذا اليوم، لذا وجب صيامه على غير الحاج.

متي يكون يوم عرفات

هذا اليوم يتم تحديده من قبل علماء الفلك، حيث انهم يرون هلال بداية كل شهر ومن خلاله يتم الاعلان عن يوم عرفة و العيد الاضحى المبارك.

ولكن من المتوقع هذا العام علي حسب التاريخ الميلادي هو اليوم التاسع عشر من شهر يوليو.

موعد انتهاء عيد الأضحى

طبقا للحسابات التجريبية بتاريخ يوم عرفه فمن المتوقع انتهاء عيد الأضحى اليوم الرابع والعشرون من شهر يوليو.

إن حساب العد التنازلي لعيد الأضحى من أهم الأشياء عند المسلمين بعد حساب العد التنازلي لشهر رمضان، لذا لقد تم ذكر المدة وكيفية حسابها وتوقعها حتى يعلم كل مسلم.