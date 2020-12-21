عروض اكسترا للعام الجديد خصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا، اكسترا يعد من أحد المتاجر التي تقوم ببيع مستلزمات المنزل سواء كان شاشات أو ثلاجات وغير ذلك، وبمناسبة قدوم السنة الجديدة فقام متجر اكسترا بوضع بعض من العروض على المنتجات المختلفة. عروض اكسترا عروض اكسترا على مستلزمات المنزل بلغ سعر القلاية الهوائية فيليبس إلى 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1258 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر القلاية الهوائية ديلونجي إلى 1899 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر القلاية الهوائية فيليبس 1425 واط إلى 500 ريال سعودي بدلاً من سعر 659 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر قلاية فيليبس 60 هرتز إلى 1269 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. غسالة أطباق إل جي بلغ سعرها 3199 ريال سعودي بدلاً من سعر 4699 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية سعر شاشة كلاس برو 65 بوصة بلغ سعرها 2199 ريال سعودي بدلاً من سعر 3599 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر شاشة ال جي تلفزيون 65 بوصة إلى 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5599 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة سامسونج تلفزيون بلغ سعرها 2499 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تكييف كلاس برو 18000 وحدة بلغ سعره 1699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا تنزيلات اكسترا على الأجهزة الكهربائية سعر تكييف جري مكيف جداري 18100 وحدة بلغ 2199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر غسالة توشيبا تعبئة علوية إلى 2199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر غسالة كلاس برو تعبئة بلغ 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر ثلاجة كلاس برو باب جانب باب إلى 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض اكسترا الشهرية عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية بلغ سعر ثلاجة إل جي 23 قدم إلى 5199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر ثلاجة كلاس برو 18.2 قدم إلى 2199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تكييف ميديا أوليمبوس مكيف شباك بلغ 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1499 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر غسالة صحون 5 برامج 12 إعداد إلى 1869 ريال سعودي بينما سعرها قبل العرض كان 2499 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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