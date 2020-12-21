نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شرف دي چي الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شرف دي چي الإمارات، تعد منتجات و عروض دي چي الإمارات هي من أهم الشركات التي تقدم العروض على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة وأيضًا عروض دي چي الإمارات الأسبوعية تقوم بتقديم أقوى الخصومات وأفضل التخفيضات، وخصومات دي چي الإمارات وقد تستمر إلى أكثر من أسبوع وحتى نفاذ الكمية، أو يمكن أن تستمر العروض إلى حين نفاذ الكمية الموجودة في الإمارات المتحدة.

أسعار بعض أجهزة المحمول

يوجد في عروض شرف دي چي العديد من العروض على الأجهزة المحمولة منها الحديث ومنها الموجود حاليًا في الأسواق ومن هذه العروض على الهواتف المحمولة ما يلي:

سعر آيفون اكس ار هو 2049 درهم إماراتي.

سعر موبايل سامسونج جالكسي samsung galaxy fold هو 6329 درهم إماراتي ومزود بسماعات لاسلكية بلوتوث.

سعر موبايل أوبو OPPO A73 5G هو 1175 درهم إماراتي.

سعر موبايل Y9 PRIME “2019” هو 649 درهم إماراتي.

سعر آيفون 12 داخل العرض بثلاثة أسعار هما 3899 درهم إماراتي و 3499 درهم إماراتي و 3299 درهم إماراتي.

أسعار الهواتف الذكية smartphone