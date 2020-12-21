عروض العثيم لنهاية العام ليس لها مثيل اكبر مهرجان خصومات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم لنهاية العام، أسواق العثيم تمتلك أكثر من 183 فرع في المملكة العربية السعودية، كما يوجد لديها فروعاً في مصر أيضاً وعروض العثيم تذهل الجميع وينتظرها البعض لتلبية ما يحتاجه من العثيم. عروض العثيم عروض العثيم على المنتجات المختلفة بلغ سعر أرز الشعلان إلى 56.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زيت نور دوار الشمس بلغ سعره 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 32.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر حليب نيدو إلى 47.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر دجاج دو مجمد بلغ 102.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم عسل الشفاء الطبيعي بلغ سعره 19.95 ريا ل سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم رفيدي بالعظم بلغ سعره 53.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر لحم حاشي طازج بدون عظم بلغ 33.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم حاشي بالعظم بلغ سعره 23.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم عجل بلدي بالعظم بلغ سعره 31.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم عروض العثيم على الفواكه والخضروات بلغ سعر التفاح الأصفر إلى 6.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر علبة الفراولة إلى 4.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر الثوم بلغ 4.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. البصل الأحمر بلغ سعره 2.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات العثيم عروض العثيم على الحلويات بلغ سعر تورتة الشوكولاتة وسط إلى 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر بلح الشام إلى 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 24.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كوكيز الشوكولاتة بلغ سعرها 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 24.95 ريال بالنسبة للحجم الوسط، أما بالنسبة للحجم الكبير فبلغ 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كنافة بجوز الهند بلغ سعرها 21 ريال بدلاً من سعر 42 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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