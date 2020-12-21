عروض لولو علي جميع المنتجات خصومات رائعة تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض لولو، العروض الأسبوعية من أَسواق لولو في المملكة العربية السعودية، شركة لولو هي في الأصل ذات جذور تأسيسية هندية، فمؤسِسها هو يوسف علي هندي الجنسية، مقرها الأساسي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في ولاية أبُو ظبي، لذلك تحتوي جميع أسواق هايبر ماركت لولو على عدد كبير من الموظفين أصحاب الجنسيات المتنوعة، مما يساعد في تلبية كافة احتياجات الوافدين لأسواق لولو. عروض لولو عروض اكتشف أمريكا ومنتجاتها خصم 25٪ على صنف بيض عضوي حجم كبير اللون بني ، من إنتاج شركة سَاوديريس الأمريكية، عدد 12 بيضة، الثمن الحالي للعبوة(28.50)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(37.95)ريال سعودي، بتخفيض(38)ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصم 30٪ على صنف خل التفاح العضوي من إنتاج شركة براج الأمريكية، سعة الزجاجة 473 مللِي لتر، الثمن الحالي للزجاجة الواحدة(18.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(26.95)ريال سعودي، بتخفيض ثمانية ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصم 30٪ على صنف قهوة مطحونة، تحميص متوسط، من إنتاج شركة ماكسويل هاوس الأمريكية، سعة العلبة 326 جرام، الثمن الحالي للعلبة(29.50)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(41.75)ريال سعودي، بتخفيض(12)ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تنزيلات لولو عروض المقبلات من لولو، صنف مقبلات من نوع الهالبينو ناتشو شرائح، جودة أمريكية، ثمن الكيلوجرام الواحد(13.90)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات لولو خصومات لولو الشهرية لا تقاوم: تايد مسحوق غسيل 5 كيلو *2 فقط بسعر 62.95 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. زيت زهرة زيت دوار شمس 1.8 لتر *2 عبوة فقط بسعر 19.95 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. أرز العائلة ابيض بسمتي 10 كيلو جرام فقط بسعر 68.95 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. دجاج فقيه مجمد 600 جرام *10 حبات فقط بسعر 68.95 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. جبن بوك كريمي فقط بسعر 19.90 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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