نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حراج كيفية إضافة إعلان بموقع حراج في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع حراج وإضافة إعلان بموقع حراج لا يخفى على الجميع قدرة التسويق والإعلان في كسب العملاء لكافة الشركات بمختلف أنواع الشركات.

بالإضافة لعمليات التسويق والإعلان للمبيعات للشخص كالأسواق عبر الإنترنت كموقع حراج مثلا .

ويعد موقع حراج أحد أكبر المواقع لبيع الملكيات الخاصة بسياسة العرض والطلب تقوم مثلا بعرض سيارتك بسعر معين وتنتظر العميل الراغب بالسيارة.

سنذكر في هذا المقال ما هو التسويق والإعلان وسنشرح موقع حراج بشيء من التفصيل وكيفية إضافة إعلان بموقع حراج.

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التسويق والإعلان الإلكتروني

التسويق والإعلان الإلكتروني هي أحدث أنواع التسويق والإعلان الموجودة حاليا في العصر الحديث.

ويعتمد التسويق والإعلان الإلكتروني على المواقع الرقمية وخاصة ذات الزيارات العالية .

يقوم التسويق والإعلان الإلكتروني على عدة أشياء كالفيديوهات على (YouTube) أو المقالات عبر الإنترنت وعن طريق ربط المدونة أو القناة بوكالة إعلانات ك(Google Adsense) يتم إدراج الإعلانات تلقائيا على المقال ويتم احتساب أرباحك من عدد النقرات على الإعلان فيظهر هنا صاحب وهي الشركة ووكيل الإعلانات (Google Adsense) والمعلن وهو صاحب المدونة.

هذه إحدى طرق التسويق والإعلان الإلكتروني المشهورة للشركات.

أما بالنسبة للأفراد فلا يحتاج الفرد كل هذه المشاكل لأجل التعامل مع بيع واحدة من ممتلكاته الخاصة كالسيارة مثلا.

كل الذي على الفرد عمله هو التوجه لأحد الأسواق الإلكترونية الشهيرة كموقع حراج التي تقوم بعرض إعلانات الأشياء الراغب ببيعها.

حيث يقوم الموقع بوضع خيار إضافة الإعلان على موقع حراج مجانا.

موقع حراج وإضافة إعلان بموقع حراج

موقع حراج من أشهر الأسواق الإلكترونية السعودية التي تقوم بتوفير الجهد والعناء في عمليات البيع والشراء.

حيث يقوم موقع حراج بدور الوسيط في عمليات البيع والشراء من خلال توصيل العميل الراغب بالشراء بالبائع مباشرة.

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مميزات موقع حراج

مميزات موقع حراج كثيرة وهي كالآتي:

الإعلانات بموقع حراج مصنفة في تبويبات داخل الموقع يمكن للمستخدم الوصول لها بسهولة . سوق مفتوحة بها كل المنتجات كالسيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية إلى آخره . موقع حراج وتطبيقه يقوم بدعم هواتف أنظمة Android و Iphone . يتميز الموقع بلغته العربية التي من السهل التعامل معها في دولة عربية كالسعودية ويمكنك تغيير اللغة إذا أحببت . يتميز موقع حراج بسهولة عمليات البيع والشراء فعرض الموقع لخدمة التسويق تكفي للعميل والبائع. تصميم ديناميكي يتناسب مع كل الأجهزة بمختلف أحجام الشاشات الخاصة بالجهاز. يتوافق موقع حراج مع كل أدوات التصفح جميعا بلا استثناء. يتوافق موقع حراج أيضا مع جميع محركات البحث ليسهل على العميل الوصول له بأي وسيلة متاحة. يتميز نظام التسوق الخاص بموقع حراج بأنه يغطي جميع طلبات المستخدم بالإضافة للعديد من التسهيلات الأخرى مثل سلة المشتريات وتعدد طرق الدفع وتقارير لكل عمليات الشراء والبيع للتسهيل على العميل . يوجد لدى الموقع العديد من الطرق لعرض منتجك الراغب ببيعه على الموقع. يمكن للعميل مشاركة المنتج على مواقع التواصل كلها دون قيود من الموقع. يقوم الموقع بإضافة ميزة عرض السعر الخاص بالمنتج بالضريبة أو بدونها. لا يلزم للزائر التسجيل بالموقع لعرض السعر الخاص بالمنتج . لا يلزم التسجيل من أجل عملية الشراء من الموقع . بالإضافة للعديد من المميزات التي سيدركها الزائر أو العميل عند استخدام موقع حراج .

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إضافة إعلان بموقع حراج

إضافة إعلان بموقع حراج هي عملية مجانية وسهلة تماما كل ما عليك اتباع الخطوات الآتية:

قم بكتابة العنوان الخاص بإعلان الحراج. قم بكتابة الوصف الخاص بالأشياء التي رغب ببيعها أيا كان نوعها بتحديد تام لكل خصائصها وصفاتها من أجل التسهيل عليك للحصول على العميل مباشرة. أخيرا قم باختيار القسم الخاص بما تود بيعه ثم قم عملية النشر.

بذلك تكون قد انتهيت من عملية إضافة الإعلان .

بمجرد الانتهاء من عملية إضافة الإعلان يظهر الإعلان الخاص بك على الموقع إضافة إلى بمجرد بحث أي شخص عن شئ مشابه لما عرضته فسيظهر إعلانك له مباشرة في نتائج البحث.