نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض إيرث سوبر ماركت الإمارت من 17 ديسمبر 2020 حتى 2 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض إيرث الأسبوعية بأقوى التخفيضات والخصومات الهائلة على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الفواكه مثل رمان، وموز، وتفاح أحمر، وأناناس، والماندرين أو اليوسفي، وفراولة مصرية، وجوافة فيتنام، وليتشي جنوب أفريقيا، وبطيخ إيراني. ويتوفر أيضا جميع أنواع المنظفات مثل سائل غسيل اليدين لوكس، وكوزمو معقم اليدين رذاذ، وسائل غسيل اليدين كوزمو، وجرين هوم غسول لليد، وبخاخ منعش متنوع من اير ويك، وكمامة وجه، ومنظف داك متعدد الأغراض جولد لافدين ومسحوق غسيل إيرث، ومسحوق غسيل للملابس برائحة الأصلية، وسائل مطهر ومعقم تاج.

عروض إيرث ماركت الإمارت

تحتوي عروض إيرث هذه الفترة على خصومات على جميع أنواع المكسرات مثل لوز أمريكي، وجوز أمريكي، وتمر شكولا باللوز، وكاجو هندي، ويتوفر أيضا جميع أنواع اللحوم المجمدة مثل برجر الدجاج، وجامبو برجر بقري، وجامبو برجر دجاج، وناجيتس الدجاج، وفيليه سمك أبيض، وافخاد دجاج لرفيعة، وخضار مشكل، وبطاطس، صدور دجاج طرية، وكرتونة دجاج كامل، صدور حبش سنيورة مدخن إكسترا، ويوجد أيضا ملك السمك وسط، وجبنة فينا السعودية، ومخلل خيار، وسنيورة لحم، وورق العنب المحشو، وزيتون أخضر، وأسود.

بطيخ ايراني 1.50 درهم.

جوافه فيتنام 3.99 درهم.

موز 5.99 درهم.

فراولة مصريه 3.99 درهم.

برتقال 3.50 درهم.

تفاح احمر 2.75 درهم.

قرع احمر 0.99 درهم.

جزر 3.50 درهم.

جوز الهند 2.75 درهم.

طماطم 2.50 درهم.

باذنجان 0.99 درهم.