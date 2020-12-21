عروض بنده مهرجان التخفيضات بمناسبة نهاية العام خصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض بنده داخل المملكة العربية السعودية، بداية العام 1978 الميلادي ظهرت أول سلاسل أسواق بنده داخل المملكة العربية السعودية وكان ذلك الفرع الأول لها ومقره مدينة الرياض، مع بداية العام 1998 الميلادي امتزجت مؤسسة بنده مع مؤسسة العزيزية، تُعد هذه الشراكة الأكبر من نوعها حيث احتلتا معًا جزء كبير من سوق بيع التجزئة بالمملكة العربية السعودية. عروض بنده عروض بأعلى جودة على اللحوم المفرومة والمكعبات صنف لحم مفروم بقري مستورد من البرازيل ويأتي مبرد، ثمن الكيلو جرام الحالي(22.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(26.95)ريال سعودي، بتخفيض أربعة ريالات سعودية، وبخصم 15٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. صنف لحم بقري مستورد من البرازيل على شكل مكعبات ويأتي مبرد، ثمن الكيلو جرام الحالي(24.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(27.95)ريال سعودي، بتخفيض ثلاثة ريالات سعودية، وبخصم 11٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات بندة عروض بندة بأعلى جودة على اللِحوم الروستو والإسكَالوب صنف لحم بقري مستورد من البرازيل مقطع روستو ويأتي مبرد، ثمن الكيلو جرام الحالي(36.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(44.95)ريال سعودي، بتخفيض ثمانية ريالات سعودية، وبخصم 18٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. صنف لحم بقري مستورد من البرازيل مقطع إسكالوب ويأتي مبرد، ثمن الكيلو جرام الحالي(42.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(44.95)ريال سعودي، بتخفيض ثلاثة ريالات سعودية، وبخصم 5٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بندة خصومات هايبر بندة علي شبيهة قشطة نادك 170 جرام× 5 علبة 9.95 ريال سعودي بدلاً من 22.5 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. بطاطس محلي 2.95 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. حليب طويل الأجل/قليل/ منزوع الدسم 12×1 لتر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 53.95 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. مناديل للوجه هلا 10×18 منديل 18.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. مطهر ديتول 2 لتر 57.95 ريال سعودي بدلاً من 88.75 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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