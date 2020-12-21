عروض جرير علي الشاشات الذكية واجهزة الاب توب خصومات حتى 25%

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عمر شويل - جدة عروض جرير داخل المملكة العربية السعودية، شهد عام 1974 الميلادي ظهور أولى مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية، حيث نشأت في البداية بمكتبة صغيرة الحجم، تلاها في بداية حقبة الثمانينات إنشاء فرع ثاني في مدينة الرياض، تلاه في بداية حقبة التسعينات إنشاء فرع ثالث، وفي العام 2002 الميلادي أعتُمدت شركة ومكتبات جرير كمؤسسة مساهمة سعودية الجنسية. عروض جرير العروض الأسبوعية على شاشات التلفاز جهاز تلفاز ذكي من صناعة شركة هاير، رقم الموديل S5U، شاشة بحجم 75 إنش، دقة وضوح فور كيه وألتْرا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسْود، يأتيكم بخصم 50٪، مع خاصية بلوتوث وواي فاي، مصدر الطاقة من 100-240 فولت، ثمن التلفاز الحالي (3779)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(7669)ريال سعودي، بتخفيض(3870)ريال سعودي، يمكنكم التقسيط بدفع 217 ريال سعودي على 24 شهر. تنزيلات جرير جهاز تلفاز ذكي من صناعة شركة هاير، رقم الموديل S8000، شاشة بحجم 65 إنش، دقة وضوح فور كيه وألتْرا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسْود، يأتيكم بخصم 37٪ مع خاصية بلوتوث وواي فاي، يدعم نظام تشغيل أندِريود 9، مَصدر الطاقة من 100-240 فولت، ثمن التلفاز الحالي (3779)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(6049)ريال سعودي، بتخفيض(2250)ريال سعودي، يمكنكم التقسيط بدفع 217 ريال سعودي على 24 شهر. تخفيضات بندة لوازم القراءة من مكتبات جرير مصباح مخصص للقراءة من صناعة شركة روكو، متوافق مع كافة مقاسات الكتب،Led من نوع ليد، اللون أَسود، ثمن المصباح تسعة ريال سعودي فقط. خصومات جرير خصومات وعروض جرير لهذا الشهر لاب توب هونر ماجيك بوك 15 جاء بمميزات هائلة، حيث يتميز بذاكرة داخلية 512 جيجابايت، وجاء سعره بعد الخصم فقط 2499 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف هواوي بي 40 برو من جرير، جاء بسعة ذاكرة 256 جيجا بايت، متاح فقط اللون الاسود، سعر الهاتف داخل العرض 3349 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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