- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات نهاية العام على الشاشات بالسعودية عروض اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات نهاية العام على الشاشات بالسعودية تشكيلة مميزة وخصومات تصل إلى 50%، على الشاشات والأجهزة المنزلية من معارض الصندوق الأسود ونبدأها بعرض على شاشة قياس 43 بوصة، تناسب جميع المساحات لمشاهدة ممتعة من Tcl ب 1.099 ريال، بدلا من 1.549 ريال، خصم 29%، عرض على شاشة 50 بوصة وخصم 13% على سعرها ب 1.399 ريال، بدلا من 1.609 ريال، للمساحات الكبيرة شاشة 65 بوصة ب 2.299 ريال، بدلا من 3.109 ريال، و ال 75 بوصة ب 4.199 ريال، و الـ 70 بوصة ب 2.799 ريال، جميع الشاشات السابقة ماركة TCL.
تخفيضات نهاية العام على الشاشات بالسعودية
عروض السعودية اليوم على شاشات ال جي قياس 43 بوصة تعمل بأحدث التقنيات ب 1.749 ريال، و ال 55 بوصة ب 2.499 ريال، ال 55 بوصة ب 2.499 ريال، بخصم 40%، ال جي قياس 65 بوصة بخصم 46% ب 3.399 ريال، بدلا من 6.199 ريال، وال 75 بوصة ب 5.599 ريال، بدلا من 10.299 ريال.
عروض السعودية اليوم شاشات سامسونج وسوني
شاشة مذهلة من سامسونج ضخمة جدا قياس 82 بوصة لمشاهدة ممتعة ب 7.999 ريال، بدلا من 9.999 ريال، و ال 70 بوصة ب 3.999 ريال، بدلا من 5.499 ريال، تلفزيون سوني مع اشتراك مجاني لمدة 12 شهر مع شاهد ب 2.299 ريال، قياس 55 بوصة و ال 65 بوصة ب 3.999 ريال، و ال 85 بوصة ب 10.499 ريال، بدلا من 14.999 ريال، جميع شاشات سوني معها اشتراك لمدة سنة على موقع شاهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات نهاية العام على الشاشات بالسعودية عروض اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.