نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات نهاية العام على الشاشات بالسعودية عروض اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات نهاية العام على الشاشات بالسعودية تشكيلة مميزة وخصومات تصل إلى 50%، على الشاشات والأجهزة المنزلية من معارض الصندوق الأسود ونبدأها بعرض على شاشة قياس 43 بوصة، تناسب جميع المساحات لمشاهدة ممتعة من Tcl ب 1.099 ريال، بدلا من 1.549 ريال، خصم 29%، عرض على شاشة 50 بوصة وخصم 13% على سعرها ب 1.399 ريال، بدلا من 1.609 ريال، للمساحات الكبيرة شاشة 65 بوصة ب 2.299 ريال، بدلا من 3.109 ريال، و ال 75 بوصة ب 4.199 ريال، و الـ 70 بوصة ب 2.799 ريال، جميع الشاشات السابقة ماركة TCL.

تخفيضات نهاية العام على الشاشات بالسعودية

عروض السعودية اليوم على شاشات ال جي قياس 43 بوصة تعمل بأحدث التقنيات ب 1.749 ريال، و ال 55 بوصة ب 2.499 ريال، ال 55 بوصة ب 2.499 ريال، بخصم 40%، ال جي قياس 65 بوصة بخصم 46% ب 3.399 ريال، بدلا من 6.199 ريال، وال 75 بوصة ب 5.599 ريال، بدلا من 10.299 ريال.

عروض السعودية اليوم شاشات سامسونج وسوني

شاشة مذهلة من سامسونج ضخمة جدا قياس 82 بوصة لمشاهدة ممتعة ب 7.999 ريال، بدلا من 9.999 ريال، و ال 70 بوصة ب 3.999 ريال، بدلا من 5.499 ريال، تلفزيون سوني مع اشتراك مجاني لمدة 12 شهر مع شاهد ب 2.299 ريال، قياس 55 بوصة و ال 65 بوصة ب 3.999 ريال، و ال 85 بوصة ب 10.499 ريال، بدلا من 14.999 ريال، جميع شاشات سوني معها اشتراك لمدة سنة على موقع شاهد.