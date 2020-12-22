فرضة لا تعوض من عروض جوالات جرير.. خصم أكثر من 32% على الهواتف الذكية بجميع الفروع

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عمر شويل - جدة عروض جوالات جرير، تعرف على عروض جرير 2020

jarir bookstore مكتبة جرير متجر خاص ببيع الهواتف المحمولة وبأسعار رخيصة مقارنة مع أسعار المتاجر الأخرى، ونظراً لنهاية عام 2020 قام متجر جرير بعمل عروضاً على الجوالات المختلفة وفي هذا المقال سوف نتعرف على تخفيضات جرير. عروض جرير للجوالات عروض جوالات جرير سعر هاتف هواوي بي 30 لايت بلغ 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال.

عروض جرير للجوالات هاتف هونر 9 اكس بلغ سعره 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال.

تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف لينوفو آي 8 إلى 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال.

عروض جرير اليوم هاتف ريلمي 6 أي بلغ سعره 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 800 ريال. اسعار الجوالات في جرير عروض الجوالات في جرير فيفو واي 30 بغ سعره 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال.

عروض الجوالات في جرير هاتف فيفو واي 12 بلغ سعره 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 549 ريال.

عروض جوالات جرير هاتف Alcatel 3x بلغ سعره 629 ريال سعودي بدلاً من سعر 649 ريال.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هاتف هواوي mate 30 pro بلغ سعره 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 3939 ريال. عروض جرير اليوم اسعار جوالات سامسونج في جرير هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10 بلغ سعره 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 4379 ريال.

اسعار الجوالات في جرير هاتف هواوي نوت 7 سي بلغ سعره 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير بلغ سعر هاتف هواوي أي 92 إلى 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال.

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جلاكسي A51 بلغ سعره 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي. عروض الجوالات في جرير عروض جرير اليوم هاتف هونر 10 بلغ سعره 749 ريال سعودي.

عروض الجوالات في جرير هاتف فيفو v19 بلغ سعره 1.399 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير هاتف جلاكسي نوت20 الترا بلغ سعره 5.499 ريال سعودي.

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