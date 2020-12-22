نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إلغاء جميع خدمات أورنج مصر من علي الموبيل لعدم سحب رصيدك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إلغاء جميع خدمات أورنج مصر من علي الموبيل يشتكي العديد من عملاء شركات الاتصالات في مصر من سحب رصيدهم كل شهر أو بعد كل إعادة شحن دون معرفة سبب سحب الرصيد، وقد ناقشنا هذا الأمر، أن سبب هذه المشكلة هو طلب الخدمات، لذلك نقدم لكم رموز لإلغاء جميع خدمات Orange.

أكواد إلغاء جميع خدمات اورانج مصر

لا يوجد رمز واحد لإلغاء جميع خدمات أورانج، ولكنك قد اشتركت في العديد من الخدمات، ولا تعرف الخدمات التي تقوم بسحب الرصيد منك، مثل خدمة تعليق المكالمات وخدمة الرسائل الإخبارية والخدمات الأخرى في شبكة اورانج.

نحن نقدم لك الآن كود إلغاء خدمة حفظ الاتصالات، # 757 #، و كود الغاء خدمة الحظر # 505 #، و رمز إلغاء النشرة الإخبارية بإرسال كلمة unsend إلى الرقم المخصص للخدمة، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء 110 للعثور على خدمة الرسائل الإخبارية التي اشتركت فيها.

كود إلغاء خدمة الكول تون من أورانج للاتصال # 9999 #.

إلغاء خدمات أورانج مصر عن طريق تطبيق أورانج

يمكنك إلغاء أي خدمة أو بدء تشغيلها حسب الحاجة، عن طريق تطبيق أورانج، يرجى اتباع الخطوات لاستعمال التطبيق.

انقر فوق القائمة الجانبية في التطبيق وحدد الخدمات.

راجع جميع الخدمات المعروضة أمامك وتأكد من تسجيل الدخول إلى كل خدمة لإلغائها.

بعد ذلك، انتقل إلى علامة التبويب Entertainment وتأكد من إلغاء اشتراكك في جميع الخدمات المقدمة، مثل Lou Mawhoub وHazem Imam و Orange TV و تطبيقات غنيلي والخدمات الإخبارية.

يوجد حل بسيط للغاية للتواصل المباشر مع خدمة عملاء أورانج من خلال رقم 110 وطلب إلغاء أي خدمة تشترك فيها.

وفي نهاية هذا الموضوع قدمنا لكم أبرز المعلومات عن إلغاء رمز إلغاء جميع خدمات أورانج بالأكواد، وعن طريق تطبيق أورانج منعا من سحب الرصيد من الجوال بشكل مفاجيء.