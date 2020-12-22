نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية Extra خصومات على الشاشات تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية هي عروض مقدمة من Extra على الأجهزة الحديثة بكافة أنواعها، وتصل خصومات اكسترا على الشاشات إلى 50%، كما نجد لدى اكسترا السعودية عروض خاصة بالجوالات وأجهزة الاب توب، وكذلك الأجهزة المنزلية، ومستلزمات الأسرة والمنزل، وتحرص الشركة من خلال موقعها على الإنترنت بعرض أقل الأسعار وأقوى الخصومات لجذب المزيد من العملاء، ولذا نجدها قد اشتهرت في مجال بيع الأجهزة والإلكترونيات؛ لما لديها من تخفيضات تميز عروض اكسترا.

عروض اكسترا السعودية Extra خصومات على الشاشات تصل إلى 50%

عروض اكسترا السعودية على الشاشات تتميز بتنوع الشاشات من جميع الماركات الشهيرة، فنجد من بينهم شاشات سامسونج المتطورة، وكذلك شاشات توشيبا الحديثة، وأيضًا شاشات إل جي الذكية، وجميع تلك الماركات تتنافس في عرض أفضل الإمكنيات في شاشاتها مع أرخص سعر ممكن، كما أن تلك الماركات هي ماركات عالمية إشتهرت بجودة منتجاتها منذ سنين عديدة، ولهذا حرصنا على تقديم تلك المنتجات اليوم ضمن عروض اكسترا.

عروض اكسترا السعودية

تعد شاشات سامسونج من أحدث الشاشات في سوق الأجهزة الذكية، فالمعروف عن سامسونج ما تقدمه من تقنيات حديثة في أجهزتها، ولذا حرصنا في التالي على تقديم أسعار شاشات سامسونج في العروض التالية:

شاشة سامسونج 49 بوصة، تعرض بخصم 12%، ليكن سعرها 1849، بدلًا من 2099 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 65 بوصة، تعرض بخصم 34%، ليكن سعرها 3399، بدلًا من 5999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 75 بوصة، تعرض بخصم 42%، ليكن سعرها 6999، بدلًا من 11999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 82 بوصة، تعرض بخصم 34%، ليكن سعرها 7999، بدلًا من 13999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 55 بوصة، شاشة منحنية ذكية الترا، تعرض بخصم 34%، ليكن سعرها 3999، بدلًا من 6999 ريال سعودي.

عروض اكسترا الاسبوعية

نعرض في هذا الأسبوع أقوى التخفيضات على شاشات توشيبا الشهيرة، فشركة توشيبا هي من أقدم الماركات العالمية في صناعة التليفزيونات، وفيما يلي نقدم العروض الخاصة بشاشات توشيبا:

شاشة توشيبا 40 بوصة، تعرض بخصم 38%، ليكن سعرها 749، بدلًا من 1199 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 50 بوصة، تعرض بخصم 36%، ليكن سعرها 1399، بدلًا من 2199 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 58 بوصة، تعرض بخصم 42%، ليكن سعرها 1549، بدلًا من 2999 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 75 بوصة، تعرض بخصم 39%، ليكن سعرها 4599، بدلًا من 7499 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 65 بوصة، تعرض بخصم 44%، ليكن سعرها 3099، بدلًا من 5499 ريال سعودي.

خصومات اكسترا 2021

في التالي كل العروض الخاصة بشاشات إل جي الإقتصادية، فالشركة تميزت بأسعارها الرخيصة التي تناسب كل الفئات، كما حرصت الشركة كذلك على الحفاظ على مستوى جودة منتجاتها، ونترككم الآن مع عروض الشاشات من إل جي:

شاشة إل جي 50 بوصة، تعرض بخصم 42%، ليكن سعرها 2099، بدلًا من 3599 ريال سعودي.

شاشة إل جي 43 بوصة، تعرض بخصم 30%، ليكن سعرها 1749، بدلًا من 2499 ريال سعودي.

شاشة إل جي 55 بوصة، تعرض بخصم 38%، ليكن سعرها 2499، بدلًا من 3999 ريال سعودي.

شاشة إل جي 65 بوصة، تعرض بخصم 39%، ليكن سعرها 3399، بدلًا من 5599 ريال سعودي.

شاشة إل جي 75 بوصة، تعرض بخصم 44%، ليكن سعرها 5599، بدلًا من 9999 ريال سعودي.

عروض اكسترا السعودية على الشاشات تجدوها معنا بشكل متجدد، وفقًا لأحدث الخصومات التي تقدمها Extra على معروضاتها، وقد عرضنا لكم العروض الخاصة بالشاشات سامسونج، وتوشيبا، وإل جي، فتابعونا للإطلاع بشكل فوري على كل ما هو حديث من عروض اكسترا.