طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021…. ارقام المشاركة في مسابقة الحلم مع مصطفي الاغا

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عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 تعد مسابقة الحلم من أكبر المسابقات التي تمنح جوائز نقدية بمبالغ باهظة على مستوى الوطن العربي، ويقدم البرنامج على شاشة التليفزيون من خلال قنوات ام بي سي ومقدم البرنامج هو الإعلامي الكبير مصطفى الأغا. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 يتم الاشتراك في المسابقة عن طريق كتابه كلمه حلم او dream أو reve في رسالة نصية على الرقم المخصص لمكان كل شخص او تطبيق الخاص بالمسابقة او الدخول على الموقع الخاص بالمسابقة على الانترنت.

يتم إرسال أسئلة الى الرقم المرسل منه والمطلوب من المشترك الإجابة على الأسئلة.

والإجابة على الكثير من الأسئلة بالصواب يزيد فرص الفوز في المسابقة.

يتم كتابة أسماء المشاركين أصحاب الجواب الصواب.

يتم سحب اسماء الفائزين بطريقة عشوائية من جميع المشتركين عبر الهواء مباشرا امام الجميع.

فهي تتميز بالمصداقية والشفافية ولا يوجد بها أي انحياز لأحد ولا ظلم لأحد.

هذه المسابقة تسعد الكثير من المحظوظين وتحقق أحلامهم بالمبالغ الكبيرة التي يفوزون بها.

لابد ان يكون المشترك فوق العام الثامن عشر. موعد اعلان الفائز مسابقة الحلم 2021 يقوم الاعلامي مصطفي الأغا بسحب أسماء الفائزين في مسابقة الحلم في برنامج صدي الملاعب المقدم يوم الخميس من كل أسبوع.

في برنامج صدي الملاعب المقدم يوم الخميس من كل أسبوع. من الممكن متابعة آخر تطورات البرنامج من خلال مواقع السوشيال ميديا. ارقام التواصل والاشتراك في المسابقة الاشتراك من جمهوريه مصر العربية عن طريق الرقم 95458.

الاشتراك من دولة الأردن عن طريق الرقم 98880.

الاشتراك من المملكة العربية السعودية عن طريق الرقم 755505.

الاشتراك من دولة البحرين عن طريق الرقم 98885.

الاشتراك من دولة الامارات عن طريق الرقم 6070.

الاشتراك من سوريا برقم 1736.

الاشتراك من جميع أنحاء العالم عن طريق الرقم 008821622775627.

أن الاشتراك في المسابقة والفوز فيها يعد حلم الكثير لذا قد ذكرنا اهم المعلومات عن مسابقة حلم الاعلامي مصطفي الأغا وارقام التواصل معهم ليعلمها الجميع ويتواصل معهم إذا أراد ذلك.

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