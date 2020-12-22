مواعيد العطلات والمناسبات الرسمية في مصر 2021 – نتيجة العام الميلادي 2021 والهجري 1442

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محمد سياف - ابو ظبي - مواعيد العطلات والمناسبات الرسمية في مصر لعام 2021 نقدمها لكم من خلال موقع مصر فايف؛ وذلك لاحتفال جمهورية مصر العربية بالعديد من المناسبات والأعياد خلال العام الميلادي 2021، كذلك نعرض لكم نتيجة وتقويم العام الميلادي 2021 وأيضًا نتيجة العام الهجري 1442.

كما نعرض لكم مواعيد كافة العطلات والمناسبات الرسمية في مصر باليوم والتاريخ، وكذلك المناسبات التي يتوقف بها العمل على مستوى جميع القطاعات والهيئات الحكومية.

ونترككم الآن مع نتيجة العام الميلادي الجديد 2021 والعام الهجري 1442، وإليكم أيضًا جدول مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر للعام الميلادي الجديد 2021، وكل عام وأنتم بخير.

نتيجة العام الميلادي 2021

نتيجة العام الهجري 1442

مواعيد العطلات والمناسبات الرسمية في مصر 2021

تحتفل جمهورية مصر العربية بالعديد من العطلات والمناسبات الرسمية في مصر التي يتعطل بها العمل على مستوى كافة المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص كثورة 25 يناير وعيد العمال وعيد ثورة 23 يوليو وعيد تحرير سيناء وعيد ثورة 30 يونيو وعيد الميلاد المجيد وشم النسيم ورأس السنة الهجرية، وذلك بالإضافة إلى عدد من المناسبات التي لا يتعطل بها العمل بشكل رسمي.

ومن الجدير بالذكر كان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 1249 الصادر عام 2020 بشأن العطلات والمناسبات الرسمية في مصر التي من المقرر أن يتم منح كافة العاملين بالمؤسسات والشركات والجهات الحكومية التابعة إلى الجهاز الإداري للدولة والوحدات المحلية خلال العام الميلادي 2021، على أن يتم منح الإجازات والعطلات كما هو مبين بالجدول التالي: