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انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد العطلات والمناسبات الرسمية في مصر 2021 – نتيجة العام الميلادي 2021 والهجري 1442 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - مواعيد العطلات والمناسبات الرسمية في مصر لعام 2021 نقدمها لكم من خلال موقع مصر فايف؛ وذلك لاحتفال جمهورية مصر العربية بالعديد من المناسبات والأعياد خلال العام الميلادي 2021، كذلك نعرض لكم نتيجة وتقويم العام الميلادي 2021 وأيضًا نتيجة العام الهجري 1442.
كما نعرض لكم مواعيد كافة العطلات والمناسبات الرسمية في مصر باليوم والتاريخ، وكذلك المناسبات التي يتوقف بها العمل على مستوى جميع القطاعات والهيئات الحكومية.
ونترككم الآن مع نتيجة العام الميلادي الجديد 2021 والعام الهجري 1442، وإليكم أيضًا جدول مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر للعام الميلادي الجديد 2021، وكل عام وأنتم بخير.
نتيجة العام الميلادي 2021
نتيجة العام الهجري 1442
مواعيد العطلات والمناسبات الرسمية في مصر 2021
تحتفل جمهورية مصر العربية بالعديد من العطلات والمناسبات الرسمية في مصر التي يتعطل بها العمل على مستوى كافة المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص كثورة 25 يناير وعيد العمال وعيد ثورة 23 يوليو وعيد تحرير سيناء وعيد ثورة 30 يونيو وعيد الميلاد المجيد وشم النسيم ورأس السنة الهجرية، وذلك بالإضافة إلى عدد من المناسبات التي لا يتعطل بها العمل بشكل رسمي.
ومن الجدير بالذكر كان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 1249 الصادر عام 2020 بشأن العطلات والمناسبات الرسمية في مصر التي من المقرر أن يتم منح كافة العاملين بالمؤسسات والشركات والجهات الحكومية التابعة إلى الجهاز الإداري للدولة والوحدات المحلية خلال العام الميلادي 2021، على أن يتم منح الإجازات والعطلات كما هو مبين بالجدول التالي:
|اليوم
|التاريخ
|المناسبة
|الخميس
|7 يناير
|عيد الميلاد المجيد
|الإثنين
|25 يناير
|عيد الشرطة – ثورة 25 يناير
|الأحد
|25 أبريل
|عيد تحرير سينا
|السبت
|1 مايو
|عيد العمال
|الإثنين
|3 مايو
|عيد شم النسيم
|الأربعاء أو الخميس
|12 مايو أو 13 مايو
|عيد الفطر المبارك يتحدد حسب الرؤية الشرعية وتكون الإجازة ثلاثة أيام
|الأربعاء
|30 يونيو
|عيد ثورة 30 يونيو
|الأربعاء
|19 يوليو
|أول أيام عيد الأضحى المبارك
|الجمعة
|23 يوليو
|عيد ثورة 23 يوليو 1952
|الإثنين
|9 أغسطس
|رأس السنة الهجرية 1442
|الأربعاء
|6 أكتوبر
|عيد القوات المسلحة (نصر السادس من أكتوبر في عام 1973)
|الإثنين
|18 أكتوبر
|المولد النبوي الشريف
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