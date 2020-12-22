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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض ايكيا السعودية على كل مستلزمات المنزل بخصومات تبدأ من 30% – 70% في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت شركة أيكيا عن عروض ايكيا السعودية على كل مستلزمات المنزل من أثاث ومفروشات أكسسوارات منزلية وأغراض المطبخ والحدائق، وغرف المعيشة والأثاث المكتبي وغيرها، بخصومات وتنزيلات تبدأ من 30 حتى 70% وتستمتع بالتوصيل المجاني بعد شرائك بمبلغ 1500 ريال أو أكثر، تعتبر شركة أيكيا من كبرى شركات الأثاث الراقي في المملكة، وبعض المنتجات بأسعار أقل من 30 ريال لفترة محدودة تنتهي 9 يناير 2021 القادم.
عروض ايكيا السعودية
بدأت عروض أيكيا على جميع مستلزمات المنزل من أثاث فخم خشبي وأدوات المطبخ والحديقة والمفارش والمفروشات وجميع ما تنتجه الشركة من أثاث ومعروضات حتى نهاية العام الحالي وإليك العروض :
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- دولاب ملابس 3 أبواب بسعر 437 ريال.
- خزانة 6 أدراج بسعر 549 ريال
- طاولة جانبية, أبيض55×55 سم بسعر 27 ريال
- طاولة قهوة, أبيض90×55 سم بسعر 89 ريال
- نبات صناعي في آنية 15 ريال
- خزانة بـ 4 أدراج, أبيض80×100 سم بسعر 429 ريال
- دولاب ملابس مع 3 أبواب, أبيض117×176 سم بسعر 437 ريال
- وحدة أرفف, أبيض36x23x100 سم بسعر 45 ريال
- خزانة بـ 5 أدراج, أسود-بني70×112 سم بسعر 265 ريال
- كرسي مكتب, Vissle رمادي غامق بسعر 745 ريال
- طاولات متداخلة، طقم من 3., أسود-بني بسعر 195 ريال
- حافظة الخبز 65 ريال
- هيكل سرير, أسود/Luroy160×200 سم بسعر 815 ريال
- هيكل سرير بتنجيد, Knisa رمادي فاتح140×200 سم بسعر 545 ريال
- كنبة بمقعدين, Kabusa رمادي غامق بسعر 1145 ريال
- هيكل سرير، عالي مع 4 صناديق تخزين, أبيض/Luröy140×200 سم بسعر 1124 ريال
- دولاب ملابس, أبيض/Fonnes أبيض95-120x42x181 سم بسعر 533 ريال
- وحدة رف حائط, مظهر سنديان مصبوغ أبيض30×190 سم بسعر 225 ريال
- مكتب متغيّر الارتفاع, بني/بيج160×80 سم بسعر 3420 ريال
- دولاب ملابس 7 أبواب + 3 أدراج, أبيض/Sannidal Ridabu240x57x221 سم بسعر 3332 ريال
- كنبة-سرير 3 مقاعد, Virestad أحمر/أبيض بسعر 2735 ريال
- دولاب ملابس, أبيض/Sannidal Ridabu220x57x231 سم بسعر 3218 ريال
- دولاب ملابس, أبيض/Fonnes أبيض195-220x57x241 سم بسعر 1952 ريال
- كنبة على شكل حرف U، ذات 7 مقاعد, Skiftebo رمادي غامق بسعر 8000 ريال
- وحدة تخزين بأرجل, فتحة شبكة أبيض41×61 سم بسعر 830 ريال
- كنبة-سرير 3 مقاعد, مع مرتبة أسفنجية/Skiftebo أصفر 1299 ريال
بإمكانك تصفع جميع العروض على موقع أيكيا السعودية من تبويب ” سعر أكثر انخفاضًا ” كما هو موضح شملت العروض جميع مستلزمات المنزل العصري من أثاث منزلي وأثاث مكتبي ومفروشات أدوات المطبخ والحديقة والأثاث الخارجي والأكسسورات المنزلية وغيرها الكثير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى عروض ايكيا السعودية على كل مستلزمات المنزل بخصومات تبدأ من 30% – 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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