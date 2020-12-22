نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض ايكيا السعودية على كل مستلزمات المنزل بخصومات تبدأ من 30% – 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أيكيا عن عروض ايكيا السعودية على كل مستلزمات المنزل من أثاث ومفروشات أكسسوارات منزلية وأغراض المطبخ والحدائق، وغرف المعيشة والأثاث المكتبي وغيرها، بخصومات وتنزيلات تبدأ من 30 حتى 70% وتستمتع بالتوصيل المجاني بعد شرائك بمبلغ 1500 ريال أو أكثر، تعتبر شركة أيكيا من كبرى شركات الأثاث الراقي في المملكة، وبعض المنتجات بأسعار أقل من 30 ريال لفترة محدودة تنتهي 9 يناير 2021 القادم.

عروض ايكيا السعودية

بدأت عروض أيكيا على جميع مستلزمات المنزل من أثاث فخم خشبي وأدوات المطبخ والحديقة والمفارش والمفروشات وجميع ما تنتجه الشركة من أثاث ومعروضات حتى نهاية العام الحالي وإليك العروض :





دولاب ملابس 3 أبواب بسعر 437 ريال.

خزانة 6 أدراج بسعر 549 ريال

طاولة جانبية, أبيض‎55×55 سم بسعر 27 ريال

طاولة قهوة, أبيض‎90×55 سم بسعر 89 ريال

نبات صناعي في آنية 15 ريال

خزانة بـ 4 أدراج, أبيض‎80×100 سم‏ بسعر 429 ريال

دولاب ملابس مع 3 أبواب, أبيض‎117×176 سم‏ بسعر 437 ريال

وحدة أرفف, أبيض‎36x23x100 سم بسعر 45 ريال

خزانة بـ 5 أدراج, أسود-بني‎70×112 سم‏ بسعر 265 ريال

كرسي مكتب, Vissle رمادي غامق بسعر 745 ريال

طاولات متداخلة، طقم من 3., أسود-بني بسعر 195 ريال

حافظة الخبز 65 ريال

هيكل سرير, أسود/Luroy‎160×200 سم‏ بسعر 815 ريال

هيكل سرير بتنجيد, Knisa رمادي فاتح‎140×200 سم‏ بسعر 545 ريال

كنبة بمقعدين, Kabusa رمادي غامق بسعر 1145 ريال

هيكل سرير، عالي مع 4 صناديق تخزين, أبيض/Luröy‎140×200 سم‏ بسعر 1124 ريال

دولاب ملابس, أبيض/Fonnes أبيض‎95-120x42x181 سم‏ بسعر 533 ريال

وحدة رف حائط, مظهر سنديان مصبوغ أبيض‎30×190 سم‏ بسعر 225 ريال

مكتب متغيّر الارتفاع, بني/بيج‎160×80 سم‏ بسعر 3420 ريال

دولاب ملابس 7 أبواب + 3 أدراج, أبيض/Sannidal Ridabu‎240x57x221 سم‏ بسعر 3332 ريال

كنبة-سرير 3 مقاعد, Virestad أحمر/أبيض بسعر 2735 ريال

دولاب ملابس, أبيض/Sannidal Ridabu‎220x57x231 سم‏ بسعر 3218 ريال

دولاب ملابس, أبيض/Fonnes أبيض‎195-220x57x241 سم‏ بسعر 1952 ريال

كنبة على شكل حرف U، ذات 7 مقاعد, Skiftebo رمادي غامق بسعر 8000 ريال

وحدة تخزين بأرجل, فتحة شبكة أبيض‎41×61 سم‏ بسعر 830 ريال

كنبة-سرير 3 مقاعد, مع مرتبة أسفنجية/Skiftebo أصفر 1299 ريال

بإمكانك تصفع جميع العروض على موقع أيكيا السعودية من تبويب ” سعر أكثر انخفاضًا ” كما هو موضح شملت العروض جميع مستلزمات المنزل العصري من أثاث منزلي وأثاث مكتبي ومفروشات أدوات المطبخ والحديقة والأثاث الخارجي والأكسسورات المنزلية وغيرها الكثير.