نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث عروض على الايفون من اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم اكسترا احدث عروض على الايفون من العلامات التجارية المتعددة الأكثر مبيعا في العالم وتقدم الكثير من الهدايا عند شرائها. احدث عروض على الايفون ابل ايفون 11 برو بسعة تخزين 256 جيجا ، اللون اخضر غامق ، بسعر 4299 ريال بدلا من 5479 ريال ويصرف معه هدية قيمتها 263 ريال .

المميزات : مقاوم للماء تحت عمق 4 امتار ومقاوم والأتربة ، يأتي بثلاث كاميرات ، منها كاميرا واسعة جدا تعمل على تقريب المسافات البعيدة ، وكاميرا تعمل بالنظام الليلي لتعطي لك صورة قوية وواضحة، شحن سريع ولاسلكي .

ايفون اس اي 2020 ، بسعة تخزين 128 جيجا ، يوجد منه لون اسود وابيض واحمر،بسعر 1949 ريال بدلا من 2189 ريال تصرف معه هدية بقيمة 70 ريال .

ابل ايفون 11 برو ماكس ، 64 جيجا ، اللون اخضر غامق ، بسعر 4599 ريال بدلا من 5259 ريال يصرف معه هدية بقيمة 70 ريال .

ابل ايفون اس اى 2020 ، 128 جيجا ، اللون ابيض ، بسعر 1949 ريال بدلا من 2189 ريال ويصرف معه هدية بقيمة 70 ريال .

ابل ايفون 64 جيجا ، اللون اخضر غامق، بسعر 4199 ريال بدلا من 4709 ريال ويصرف معه هدية بقيمة 263 ريال . احدث عروض على “هواوي ” هواوي نوفا 7 اى ، بسعة تخزين 128 جيجا ، اللون اخضر زاهي بسعر 949 ريال بدلا من 1149 ريال ويصرف معه هدية بقيمة 70 ريال .

المميزات بطارية قوية ، الشحن سريع ، الجسم مصنوع من الزجاج المنحني الذي يعطي ملمس ناعم وراقي ، الشاشة 6.4 بوصة .

هواوي واى 8 بي ، 182 جيجا ،باللون اسود ،بسعر 799 ريال بدلا من 930 ريال يصرف معه هدية بقيمة 70 ريال .

هواوي واى 7بي ، 64 جيجا ، اللون ازرق ، بسعر 649 ريال بدلا من 611 ريال وتصرف معه هدية بقيمة 70 ريال .

هواوي نوفا 7 ، الجيل الخامس ، 256 جيجا، باللون بنفسجي براق بسعر 1599 ريال بدلا من 1899 ريال ويصرف معه هدية بقيمة 70 ريال .

هواوي نوفا 7 اس اى ، الجيل الخامس ، 182 جيجا . اللون أخضر مشرق بسعر 1399 ريال بدلا من 1599 ريال ويصرف معه هدية بقيمة 70 ريال .

هواوي واى 9 اس 128 جيجا اللون اسود بسعر 999 ريال بدلا من 1199 ريال ويصرف معه هدية بقيمة 70 ريال . احدث عروض على “نوكيا” نوكيا 2.4 ، 64 جيجا ، اللون ازرق ورمادى بسعر 445 ريال بدلا من 599 ريال . المميزات صورة كاميرا رائعة بنمط بورتريه ، بطارية تدوم طول يومين . احدث عروض على “الكاتل “ الكاتل 5048 يو ، 128 جيجا اللون اسود بسعر 549 ريال بدلا من 729 ريال .

المميزات : الكاميرات الثلاثية ، بطارية قوية بسعة 4.000 ملي أمبير / الساعة ، الجيل الرابع، حجم الشاشة 6.52 بوصة ، يتمتع بمظهر انيق والوان عصرية. احدث عروض على “فيفو “ فيفو واى 30 ، 64 جيجا ، اللون اسود ، بسعر 599 ريال بدلا من 799 ريال .

المميزات الكاميرا رباعية تتميز بخاصية الذكاء الاصطناعي ، تلتقط صورة بألوان زاهية رائعة ثلاثية الابعاد ، سعة البطارية 5000 مللي أمبير / الساعة. أحدث العروض على “لينوفو” لينوفو ايه 8 ، 68 جيجا ، اللون اسود بسعر 499 ريال بدلا من 699 ريال .

المواصفات : سرعة المعالج 2 جيجا هرتز ، الجيل الرابع ، حجم الشاشة 6.5 انش ، الكاميرا الامامية 5 ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الامامية 8mp، ثنائي الشريحة .

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