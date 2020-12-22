نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة توم وجيري الجديد لمتابعة برامج القط والفأر على جميع الاقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اضبط اجدد تردد قناة توم وجيري ، يتضح من اسمها انها واحدة من ضمن فضائيات الاطفال حتى انها تمت تسميتها على اسم اكثر الشخصيات المحبوبة لدى الصغار توم وجيري، لذا يمكن لاهالى الصغار ان يقومون بإدخال اجدد تردد لقناة توم وجيري.

قناة توم وجيري

واحدة من قنوات الاطفال تعتبر احدثهم فهى لم تبث سوى من سنوات قليلة، تمت تسميتها ببراعة على اسم احب الشخصيات على قلب الصغار وهما شخصية توم التى يفترض انها قط، وشخصية جيري التى يمثلها فأر فهما من الشخصيات المضحكة للصغار نظراً لما يدور بينهما بشكل دائم من شجارات تتم بصورة كوميدية، تبث القناة العديد من افلام الكرتون عربي وانجليزية ولكن تقوم بعرضها بعد إضافة الترجمة إليها وهناك أيضاً بعض الافلام تكون مدبلجة، كذلك تعرض حلقات توم وجيري وافلامهم، ولا تتوقف عند هذا الحد بل تعرض أيضاً اناشيد مسلية للصغار تهدف لتعليمهم الكثير من الاشياء الهادفة مثل الارقام والقاب الاشخاص واسماء الوظائف، وغيرها، لذا فإن قناة توم وجيري من القنوات المسلية جدا التى يحب الطفل مشاهدتها باستمرار.

اضبط اجدد تردد قناة توم وجيري

فى الفترة الماضية وجدت كثير من الشكاوى حول وقف بث قناة توم وجيري بصورة مفاجئة دون الإعلان بشكل مسبق عن وضع تردد جديد لها مما اثار فضول أهالى المشاهدين الصغار بعد التساؤلات الدائمة من قبل ابنائهم عنها وتصميمهم عليها، لذا فقد جلبنا لكم عبر موقعكم المفضل اجدد تردد لـ قناة توم وجيري، لضمان جودة جيدة بلا انقطاع، يرجى التأكيد ان القناة لا تدخل ضمن اشتراكات يستطيع الجميع مشاهدتها عقب تسجيل التردد خلال الرسيفر المنزلى، وهو كالأتى:-