عروض العثيم تخفيضات وخصومات بمناسبة نهاية العام تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، العروض الأسبوعية من ماركت عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، هايبر ماركت عبد الله العثيم هو مؤسسة مساهمة أصلها سعودي، وتعد واحدة من أكبر الأسواق ذات السلاسل الضخمة والعديدة وأيضاً أكبرها من حيث المبيعات داخل المملكة العربية السعودية، نالت أسواق هايبر ماركت عبد الله العثيم المرتبة رقم مائة وتسعة في التصنيف التابع لمجلة فوربس ذات الجنسية الأمريكية وذلك في العام 2016 ميلاديًا. عروض العثيم الفاكهة والخضروات الطازجة من أسواق عبد الله العثيم صنف فاكهة تفاح تُركي بسعر التكلفة، ثمن الكيلوجرام الواحد(3.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. صنف فاكهة برتقال عصير بسعر التكلفة، ثمن الكيلوجرام الواحد(3.85)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. صنف فاكهة رمَان، عرض كيلو جرام واحد مع كيلو جرام أخر مجانًا، ثمن العرض(3.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. صنف خضار خيار طازج، عرض واحد كيلو جرام مع واحد كيلو جرام مجانًا، ثمن العرض(2.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم الحلويات من هايبر ماركت العثيم الصنف حلو بسبوسة بالسمن الطبيعي، عرض واحد كيلو جرام مع واحد كيلو جرام مجانًا، ثمن العرض(19.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف حلو تارت لوتيس بالكريمة، بسعر التكلفة، ثمن الحبة(14.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات العثيم عروض وخصومات العثيم سكر ناعم بحجم 10 كيلو جرام بسعر 22.95 بدلاً من 33.95 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. حليب بودرة نيدو بحجم 250 جم 62.95 بدلاً من 83.95 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. دجاج مجمد ساديا بسعر 122.95 بدلاً من 159.95 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. كاسات جبن بوك 500 جم بسعر 9.95 بدلاً من 17.50 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. زيت نباتي العربي 2×1.5 لتر بسعر 19.95 بدلاً من 31.75 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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