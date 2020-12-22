نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا 2021 في السعودية قطع أنيقة لبيتك العصري ديكورات العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا 2021 في السعودية لمحبي إقتناء القطعية الأصلية والأنيقة، حيث تهتم ايكيا Ikea بعرض أفضل قطع الأثاث المنزلي والديكور بخامات عالية الجودة، وتصميمات فريدة من حيث الشكل وتنسيق الألوان معًا، ولذلك نهتم بعرض أفضل عروض ايكيا السعودية 2021، والتي تستمر طوال شهر يناير، ونختص بهذا العروض مساحات التخزين الذكية والدواليب، وتشتمل العروض أيضًا على دواليب الملابس، دواليب التخزين بمختلف الأحجام والتصميمات الراقية العصرية، بالإضافة لملحقات التخزين من صناديق التخزين الأنيقة، التي تبدو كقطعة أنيقة من الديكور في حين أنه يمكن إستغلالها في التخزين وإستغلال المساحات، وإليكم صور عروض وتخفيضات ايكيا في السعودية.

عروض ايكيا 2021 في السعودية أحدث صور عروض

أجدد عروض ايكيا السعودية 2021 على دواليب الملابس، والخزانات الخاصة بغرف النوم، ومنها ما يتناسب مع المساحة الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى الزوايا أيضًا:

دولاب ملابس من ايكيا مقاس 250×60×236.4 سم، لون أسود-بني، مصنوع من خشب دردار بسعر 2571 ريال سعودي.

دولاب ملابس من ايكيا خاص بالزاوية مقاس الجهة اليمنى 110.5 سم، الجهة اليسرى 87.9 سم، ارتفاع 236.4 سم، لون أبيض، بسعر 1769 ريال سعودي.

دولاب ملابس من ايكيا للزاوية، عرضه من الجهة اليسرى 110.5 سم، عرضه من الجهة اليمنى 110.5 سم، ارتفاعه 236.4 سم، لون أبيض GRIMO بسعر 1543 ريال سعودي.

دولاب ملابس زاوية من ايكيا، عرض الجهة اليسرى 160.3 سم، عرض الجهة اليمنى 87.9 سم، ارتفاعه 236.4 سم، لون أبيض =/بيج فاتح بسعر 2182 ريال سعودي.

عروض ايكيا السعودية

عرض دولاب ملابس 250 سم عرض × 60 سم عمق × 236.4 سم ارتفاع، لون أبيض + زجاج مرايا بسعر 766 ريال سعودي.

عرض دولاب ملابس من ايكيا 2021، مقاس 150 سم عرض × 60 سم عمق × 236.4 سم ارتفاع، لون أسود-بني، مزود بمرايا وزجاج بسعر 1674 ريال سعودي.

دولاب ملابس مقاس 150 سم عرض × 60 سم عمق، 236.4 سم ارتفاع، لون أبيض BERGESBO بسعر 1986 ريال سعودي.

دولاب ملابس من ايكيا السعودية مقاس 150 سم عرض × 60 سم عمق × 236.4 سم ارتفاع، لون أبيض، تكسية فويل مطفي ولامع بسعر 3013 ريال سعودي.

عروض ايكيا 2021

دولاب تخزين ملابس مقاس 150 عرض و 44 سم عمق و 236.4 سم ارتفاع، مطلي باللون الأبيض بسعر 1608 ريال سعودي.

دولاب ملابس ايكيا، مقاس 150 سم عرض، 66 سم عمق، 236.4 سم ارتفاع، متاح باللون أسود-بني بسعر 2073 ريال سعودي.

دولاب ملابس ايكيا مقاس 150 سم عرض، 44 سم عمق، 236.4 سم ارتفاع، مطلي باللون الأبيض ومزود بـ زجاج مرايا بسعر 2164 ريال سعودي.

جمعنا لكم صور عروض ايكيا 2021 في السعودية المميزة، وأفضل وأجود أنواع دواليب التخزين الخاصة بالملابس على طراز العام 2021، تتناسب مع الذوق العصري، فهي تُعد من أساسيات غرف النوم والملابس، بينما تشكل قطعة أثاث وديكور في آنٍ واحد، ويرجع ذلك لأصالة التصميمات، تابعونا لمعرفة المزيد من عروض ايكيا السعودية، والمزيد من عروض السعودية، عروض متاجر السعودية على جميع المنتجات ومستلزمات المنزل العصري، نوافيكم بكافة العروض فور صدورها.