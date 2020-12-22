نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو ومهرجان الخصومات تصل إلي 30% علي المعروضات بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو، هايبر ماركت ساكو وعروضه داخل المملكة العربية السعودية، العام 1984 الميلادي في شهر نوفمبر تأسست شركة ساكو، وهي عبارة عن مؤسسة عامة مجالاتها هي العدد والأدوات والأجهزة المنزلية ولوازم الحدائق والأثاث وغيرها الكثير، المقر الرئيسي لمؤسسة ساكو هو مدينة الرياض، وفي العام 2015 الميلادي تم إدراج شركة ساكو في السوق المالي بالمملكة العربية السعودية، وهي من أهم أسواق البيع بالتجزئة في المملكة.

عروض ساكو

عصارة الحمضيات وعروضها من أسواق ساكو

جهاز عصارة حمضيات مَاتور بقوة 25 واط، سعة إناء العصر واحد لتر، خاصية الإغلاق الذاتي، من صناعة شركة مولينكس، فلتر مصنوع من مادة البلاستيك، تدور في الاتجاهين، ثمن العصارة الحالي(109) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(120.25) ريال سعودي، بتخفيض(11) ريال سعودي، وبخصم 10٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات ساكو الشهرية

عصارة فواكه 2 لتر، 700 وات، 220 فولت. السعر: 635 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. صانعة كابتشينو 250 جم، 1450 وات، اللون أبيض. السعر: 5499 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. محضر الطعام 3 لتر متعدد السرعات. السعر: 1299 ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات ساكو

عصارة الحمضيات من أسواق ساكو

جهاز عصارة حمضيات، مقاومة للصدأ من صناعة شركة مولينيكس، بقوة ألف واط، اللون فضي، مصدر الطاقة 220 فولت، سرعة واحدة، سعة إناء العصر واحد لتر، ثمن العصارة الحالي(199) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(240.75) ريال سعودي، بتخفيض(42) ريال سعودي، وبخصم 18٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات ساكو

الخلاطات وعروضها من أسواق ساكو

جهاز خلاط يدوي، بقوة 450 واط، سعة إناء الخلط.8. لتر، بسرعتين، ثمن الخلاط الحالي (129) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (153.25) ريال سعودي، بتخفيض (23) ريال سعودي، وبخصم 16٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.