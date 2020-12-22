نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية 2021 وتصميمات فريدة من نوعها للمطابخ في كتالوج ايكيا للعام الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية 2021 تشمل تصميمات للمطابخ وأشكال فريدة من نوعها، وبأسعار رائعة، واختيارات متنوعة بحيث يُمكنك اختيار ما يلائم منزلك ومساحته، ويتناسق مع ديكوراته، ومطابخ بأحجام صغيرة وكبيرة، وخزانات وتشكيلات مطبخ عملية للغاية، وسهلة التنقل، ومزايا أكثر تجدونها في عروض ايكيا 2021.

عروض ايكيا السعودية 2021 وأجمل تصميمات المطابخ في كتالوج ايكيا 2021

تمتعوا بتصفح كتالوج ايكيا السعودية 2021 المخصص للمطابخ بما تشمله من أدوات، واستفيدوا من عروض المطابخ الرائعة الموجودة به، بالإضافة إلى ضمان 10 سنوات على المطابخ، ووجود خدمة تركيب المطابخ، وفيما يلي نُقدم لكم مجموعة مميزة من المطابخ في عروض ايكيا 2021.

أرقى تصميمات المطابخ في ايكيا

مطبخ باللون الرمادي الفاتح الذي يزيد من أناقة مطبخك، مكون من خزانات مزودة بأبواب، وأدراج، وحوض بملحقاته، بسعر 4,308 ريال سعودي.

مطبخ باللون الأحمر، مزود بواجهات مقسمة إلى أدراج ومغلقة بأبواب، ومقابض الأدراج والأبواب مطلية بالنحاس، وكل ذلك بسعر 7,705 ريال سعودي.

مطبخ باللون الأبيض به خزانات علوية مزودة بأبواب زجاجية، مما يمنحه مظهر جميل، وأيضًا خزانات سفلية، وكل ذلك بسعر 11,475 ريال سعودي.

مطابخ صغيرة وعروض تشكيلة مطبخ في عروض ايكيا السعودية

تقدم ايكيا السعودية عروض مطابخ وتشكيلات مطبخ عملية من ضمن العروض الخاصة للمساحات الصغيرة.