نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض بنده الأسبوعية على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وبأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده الأسبوعية على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية “هتختاري من غير ما تحتاري وبأرخص الأسعار”، بنده تقدم لك فرصة لا تعوض لاقتناء أفضل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في منزلك أو تجديد القديم لديكي بأوفر الأسعار، فإن كنتي تحلمين بحياة منزلية أفضل و أعباء أقل فعليك باقتناء أقوى عروض بنده للأدوات المنزلية التي تجعل حياتك أسهل، فدائما ما تسعى شركة بنده لتوفير ما هو أفضل بأجود الخامات والأنواع وبأرخص الأسعار، فهي الأفضل في ذلك على الإطلاق.

عروض بنده الأسبوعية على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية:

عرض قلاية كهربائية 2 لتر بدون زيت كولين 2002-1000 وات بسعر 155 ريال سعودي بدلاً من265 ريال.

قلاية كهربائية تيفال بدون زيت بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال.

مكنسة كهربائية جيباس بسعر 115 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال.

مايكروويف كليك أوم بسعر 189 ريال سعودي بدلاً من 295 ريال.

كابل أيفون USB قطعه أو أثنين يبدأ من سعر 55 ريال سعودي بدلاً من 158 ريال، وحتى سعر 189 ريال سعودي بدلاً من 2

سماعات أيفون 7 بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 145 ريال، وسماعات أيفون 6 و 6S بسعر 85 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

سماعات أبل آير بودس برو بسعر 879 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

سماعات أبل آير بودس، شاحن عادي بسعر 579 ريال سعودي بدلاً من 879 ريال.

فرامة لحم جيباس بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال.

عجانة مولينكس 4 لتر بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 789 ريال.

عصارة كليك أون 90 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

عصارة وخلاط جيباس بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال.

خلاط فليبس بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 155 ريال.

خلاط جيباس 2*1 بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

خلاط مولينكس بسعر 155 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

خلاط 6*1 جيباس بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

قطاعة مولينكس بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال.

طقم كاسات باسباتشي 6 قطع بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 6.10 ريال.

صحن حلوى نيو كارين لومينارك 19 سم بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 8.50 ريال.

موقد غاز جيناس شعلتين بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

كوب بريتانيا لومينارك بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 8 ريال.

غلاية كهربائية كليك أون 1.8 لتر بسعر 35 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.

غلاية كهربائية فليبس بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 175 ريال.

مكواه كليك أون بسعر 50 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

زبدية لومينارك إسبسي بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 9.10 ريال.

وهذه كانت كل العروض الخاصة بهذا القسم من هايبر بنده قسم الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية لهذا الأسبوع.