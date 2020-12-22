نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم من إكسايت الكويت – الكترونيات الغانم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض إكسايت الكويت بدأت اليوم بعروض مميزة جدا وأسعار وتخفيضات كبيرة يعتبر إكسايت الكويت من أكبر مقرات البيع الموجودة داخل الكويت لبيع الجوالات وأجهزة الكومبيوتر والأجهزة الكهربائية والتابلت وأجهزه التليفزيون والكاميرا والساعات وهو من أفضل الأماكن إذا كنت تريد شراء أي جهاز كهربائي يوجد أكثر من فرع داخل الكويت كما يقدم أفضل ضمان وخدمه ما بعد البيع عند شراء أي منتج .

عروض الجوال من إكسايت الغانم

يقدم إكسايت عرض مميز للجوال OPPO A53

الشاشة: ٦. ٥٢ بوصة

البطارية: ٥٠٠٠ ميلي أمبير

الذاكرة: ١٢٨ جيجا /٦ جيجا رام

السعر: ٥٩.٩ دينار كويت

عروض الأجهزة الكهربائية من إكسايت الغانم

ثلاجة فريزر علوي ٢١.٦ قدم من بيكو متوفرة بسعر ٢٥٩ دينار كويتي + ٣٠ دينار كويتي كوبون هدية

غسالة علوية من أنديست سعة ٨ كجم متوفرة بسعر ٥٩.٩ دينار كويتي + قسيمة شرائية ٣٠ دينار كويتي.

عروض إكسايت HUAWEI Matepad T

ابتداء من اليوم ٢٢ ديسمبر أشتر HUAWEI Matepad T بسعر يبدأ من ٣٩.٩ دينار كويتي وأحصل علي هدايا بقيمة ١٠ دينار كويتي.

عروض إكسايت الكويت لابتوب

لابتوب الألعاب إتش بي أومين ١٥ جي فورس آر تي إكس ٢٠٧٠- ٨ جيجا – ١ تيرا إس إس دي – كور آي 7 – رام ٣٢ جيجا – ١٥.٦ بوصة بسعر ٢٧٩.٩ دينار كويتي بالإضافة للهدايا المميزة من إكسايت.

عروض إكسايت أجهزة الكومبيوتر

يقدم إكسايت عروض مميزة للجهاز لينوفو أيديا سنتر الكل في واحد ٨جيجا رام، واحد تيرا بايت إتش دي دي، i5 إنتل كور، ٢٥٦ جيجا هارد إس إس دي، ٢٣.٨ بوصة متوفر بسعر ٣٠٩.٩ دينار كويتي.

عروض إكسايت ماكينة المطبخ

يقدم إكسايت ماكينة المطبخ أو العجان الكهربائي بلاك آند ديكر بسعر مميز ٢٥.٩ دينار كويتي بسعة أربعة لتر، ١٠٠٠ واط وهو عرض مميز جدا.

عند شراء أي جهاز كومبيوتر سوف تحصل على ميكروسوفت أوفيس: هوم آند ستيودنت وبرنامج أفاست بريميوم سيكيوريتي بسعر ٣٥ دينار كويتي.