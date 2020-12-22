نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو جدة الأسبوعية عروض نهاية العام من 23 ديسمبر وحتى 29 ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو جدة التي تقدم أقوى عروض في نهاية العام 2020، حيث حرصت مجموعة لولو هايبر ماركت على تقديم أقوى العروض في نهاية العام والتي تبدأ فعليا من اليوم الأربعاء 23 ديسمبر الموافق 8 جمادي الأول وحتى الثلاثاء القادم الموافق 29 ديسمبر 2020 لتنهي لولو هايبر ماركت عام 2020 بأفضل وأقوى العروض تحت شعار الأفضل في 2020 ، تقدم لنا مجموعة لولو ماركت العديد من العروض على المنتجات الغذائية المختلفة والجبن والمجمدات والفواكه والخضروات أيضا تقدم العديد من العروض على الأدوات المنزلية المختلفة والمفروشات ومنتجات البشرة ومنتجات المرأة، ويعد أضخم ما تقدمه من عروض بمناسبة نهاية العام يكمن في تخفيضات وعروض ألعاب الأطفال المختلفة التي حرضت على تديم عدد كبير جدا ومتنوع منها.

عروض لولو جدة من 23 ديسمبر الموافق 8 جمادى الأول

عروض لولو هايبر ماركت الجديدة فرع جدة التي تقدمها لنا كعروض أسبوعية خاصة بنهاية العام تبدأ من اليوم الأربعاء 23ديسمبر 2020 الموافق 8 جمادى الأولى 1442 تقدمها لنا شركة لولو جدة وحتى يوم 29 ديسمبر 2020 الموافق الثلاثاء،نعرض على حضراتكم الآن كافة عروض لولو ماركت من خلال المجلة الأسبوعية التي قامت بعرضها الآن وتتضمن ما يلي:

أرز الشعلان بسمتي 10 كيلو بسعر 58.90 ريال سعودي

2نور زيت دوار الشمس لتر ونصف مع 750مل مجانا بسعر 29.90 ريال سعودي

كيلو بطاطس سعودي بسعر 1.95 ريال سعودي

دجاج دو 1.2 كيلو * 10 بسعر 109.5 ريال سعودي

كيلو تفاح رويال جالا بسعر 6.65 ريال سعودي

كيلو كيوي إيطالي بسعر 18.95 ريال سعودي

كيلو برتقال إسباني بسعر 4.95 ريال سعودي

كيلو روبيان مطبوخ بسعر 29.95 ريال سعودي

كيلو فيليه سمك النسل بسعر 37.95 ريال سعودي

كيلو حبار بحر صغير بسعر 8.95 ريال سعودي

عروض لولو جده الأدوات المنزلية والمفروشات

العديد من العروض الأخرى المقدمة من لولو ماركت بجدة وتشمل أيضا الكثير من العروض على المنظفات والمفروشات والأدوات المنزلية أيضا على ألعاب الأطفال التي تقدم عليها العديد من التخفيضات الكبيرة وتتضمن عروض لولو هايبر الأسبوعية الخاصة بنهاية العام ما يلي:

شيفلاين طقم طبخ 7قطع بسعر 79.00 ريال سعودي

شيفلان طقم طبخ جيرانيت 17 قطعة متنوعة بسعر 399 ريال سعودي

تيفال قدور طبخ 4قطع بسعر 479 ريال سعودي

جولز سجاد 200*300 سم بسعر 69 ريال سعودي

كانون بطانية 3.5 كيلو بسعر 149 ريال سعودي

قدمنا لكم أحدث عروض لولو هايبر ماركت فرع جدة والتي بدأت بالفعل من اليوم الأربعاء وسنتابع معكم كافة مجلات لولو هايبر ماركت الخاصة بأحدث العروض اليومية والأسبوعية فور صدورها.