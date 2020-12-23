نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا اليومية علي الأثاث أقل من 400 جنيه للقطعة الواحدة خصومات تصل إلي 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا اليومية علي الأثاث تستطيع القيام بالتعرف على أجدد العروض اليومية التي تأتي إلينا من متجر ايكيا الذي يهتم بالأثاث والديكورات الخاصة بالمنزل بأكمله، لذلك هيا بنا لنتعرف على أجدد العروض الخاصة ايكيا وأقوي الخصومات علي الأثاث المنزلي لنهاية العام. عروض ايكيا اليومية علي الأثاث أقل من 400 جنيه

عروض ايكيا للأثاث طاولة مناسبة جدًا لشاشة صغيره تأتيك بأبعاد 90×26×45 سنتيمتر من حيث الطول والعرض وعمق الطاولة، تستطيع القيام باستخدامها بشكل مناسب وهذا بسبب أنه يوجد بعض الأرفف العملية والمفيدة، كما تجد أنه يمكنك العمل على استخدامها بطريقة عملية لأنها تستحمل حتى 30 كيلو جرام، أتى سعرها 295 جنيه مصري.

طاولة مناسبة جدًا لشاشة صغيره تأتيك بأبعاد 90×26×45 سنتيمتر من حيث الطول والعرض وعمق الطاولة، تستطيع القيام باستخدامها بشكل مناسب وهذا بسبب أنه يوجد بعض الأرفف العملية والمفيدة، كما تجد أنه يمكنك العمل على استخدامها بطريقة عملية لأنها تستحمل حتى 30 كيلو جرام، أتى سعرها 295 جنيه مصري. تستطيع أن تقوم بتزيين دورة المياه الخاصة بك عن طريق موزع الصابون الأجمل، الذي يأتي إليكم من ايكيا بشكلة الفاخر فهو مصنع من الخزف النقي، ويمكنك أن تقوم بشرائه بسعر 129 جنيه مصري.

سعر موزع الصابون الاقتصادي فهو يأتي بعبوة بلاستيكية شفافة ذات مظهر انسيابي رائع، ويمكنك أن تقوم بشرائها بسعر 19 جنيه مصري فقط.

يمكنك أن تقوم باستخدام هذا الصندوق التخزيني الرائع في تخزين الملابس الصيفية بالتحديد في الدخول في فصل الشتاء الحالي، لكي تعمل على الحفاظ على ملابسك من تراكم الأتربة عليه، أو قيامها بالإصابة بالعته، ولكي تتفادى كل هذه تستطيع أن تشتريه بسعر 49 جنيه مصري. عروض ايكيا علي الأثاث المنزلي

عروض ايكيا لنهاية العام ترمس رائع وأنيق من ايكيا يمكنك أن تقوم باستخدامه لحفظ المشروبات الساخنة، وجاء حجمه لتر وتستطيع أن تقوم بشرائه في فترة التخفيضات 149 جنيه مصري.

ترمس رائع وأنيق من ايكيا يمكنك أن تقوم باستخدامه لحفظ المشروبات الساخنة، وجاء حجمه لتر وتستطيع أن تقوم بشرائه في فترة التخفيضات 149 جنيه مصري. طقم توزيع فائق الجودة للمطبخ مكون من ثلاث قطع معلقة تقليب، معلق للغرف، ملقط طهي تستطيع شرائها بسعر 59 جنيه مصري.

يمكنك شراء سلطانية كبيرة وهذا الحجم المميز جاء إليك بسعر 29 جنيه مصري.

عرض التخفيضات من ايكيا يشمل كاس مصنع من الزجاج المقوى مع طبق مرفق معها وتأتيك بسعر 39 جنيه مصري.

طبق زجاجي أبيض ناصع أو يمكنك أن تقوم باختيار أي لون يأتيك بسعر 19 جنيه للقطعة.

يوجد كرسي خاص ومرتفع للأطفال وتعتبر من أهم وأفضل العروض التابعة للايكيا وأبعاده 56×59×90 سم وستحصل عليها بسعر رائع 375 جنيه مصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ايكيا اليومية علي الأثاث أقل من 400 جنيه للقطعة الواحدة خصومات تصل إلي 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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