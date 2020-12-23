نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض النصف من عروض جرير للجوالات.. 50% خصم على الجوالات الذكية بمناسبة نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات، متجر jarir bookstore مكتبة جرير من المتاجر التي صيت انتشارها في المملكة العربية السعودية، نظراً لما يقدمه من عروضاً ولذلك فقام مكتبة جرير بعمل عروض جرير على الهواتف المحمول تصل إلى 50% على الجوالات حتى نهاية العام ولكي تستفيد عزيزي القارئ من هذه العروض عليك بقراءة هذا المقال. عروض جوالات جرير اسعار الجوالات في جرير بلغ سعر هاتف هواوي واي 2019 بسعة حجم 128 جيجابايت إلى 1099 ريال سعودي.

عروض جرير جوالات هاتف هونر 10 لايت بسعة حجم 63 جيجابايت بلغ سعره 629 ريال سعودي بدلاً من سعر 769 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف هونر 10 لايت بسعة حجم 64 جيجابايت “أزرق سماوي” بلغ سعره 629 ريال سعودي بدلاً من سعر 769 ريال سعودي.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير بلغ سعر هاتف هونر فيو 20 بسعة حجم 256 جيجابايت “أحمر” إلى 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2519 ريال.

عروض جرير على الجوالات سعر هاتف هونر 8 اكس ماكس بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ 775 ريال سعودي بدلاً من سعر 989 ريال. عروض الجوالات في جرير عروض جرير للجوالات بلغ سعر هاتف هونر 8 اكس ماكس بسعة حجم 128 جيجابايت إلى 775 ريال سعودي بدلاً من سعر 989 ريال.

عروض جوالات جرير هاتف هونر 75 بسعة حجم 16 جيجابايت “أسود” بلغ سعره 327 ريال سعودي بدلاً من سعر 385 ريال.

jarir bookstore مكتبة جرير بلغ سعر هاتف هونر 75 بسعة حجم 16 جيجابايت “أزرق” 327 ريال سعودي بدلاً من سعر 385 ريال سعودي.

عروض الجوالات في جرير هاتف هونر 10 أي بسعة حجم 128 جيجابايت “أسود” بلغ سعره 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 799 ريال.

اسعار الجوالات في جرير هاتف هونر 7 اس بسعة حجم 16 جيجابايت بلغ سعره 327 ريال سعودي بدلاً من سعر 385 ريال.

عروض جرير جوالات هونر 8 أي بسعة حجم 32 جيجابايت بلغ سعره 439 ريال سعودي بدلاً من سعر 549 ريال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض النصف من عروض جرير للجوالات.. 50% خصم على الجوالات الذكية بمناسبة نهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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