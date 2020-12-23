نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث تردد لقناة الحوار الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قناة الحوار من القنوات الفلسطينية الهامة التي تقدم أخباراً عن العالم العربي بطريقة سهلة ومميزة ومحترفة, حيث تقدم الأخبار لحظة بلحظة كما تقدم برامج الحوار الاجتماعي التي تناقش قضايا المجتمع بشكل محايد بعيداً عن أي تشوه أو ميول لحزب أو طائفة معينة أو رأي سياسي خاص, وفي هذا المقال سوف نتحدث عن تردد قناة الحوار.

برامج قناة الحوار

تقدم قناة الحوار مجموعة من أفضل البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية وبعض برامج المنوعات ومن هذه البرامج:

حوار خاص

الرأي الحر

أنت الحكم

لكل العرب

جسور

حوار لندن

مراجعات

جسور

حقوق الإنسان

الديوانية

شرق وغرب

تسعون دقيقة

دائماً معكم

لكل زمان ومكان

مراجعات

قضية وحوار

احدث تردد لقناة الحوار الجديد

تبث قناة الحوار على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية ومعدل ترميز قوي ويمكنك معرفة تردد قناة الحوار الجديد على قمر عرب سات من هنا

القمر التردد الاستقطاب معامل التصحيح العرب سات 12054 عمودي H 3/4

أحدث تردد لقناة الحــوار 2021

بعد حصول القناة على نسبة متابعة عالية من المشاهدين في مختلف الدول العربية, تم تغيير التردد القديم إلى آخر جديد حتى تصبح جودة القناة أفضل, وفي الجدول التالي نعرض لكم أحدث تردد لقناة الحوار2021 على كلاً من قمر النايل سات والعرب سات وهوت بيرد:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح الجودة نايل سات 10971 27500 أفقي H 5/6 HD عرب سات 12054 27500 عمودي V 5/6 SD هوت بيرد 10949 27500 عمودي V 3/4 HD

قناة الحوار بث مباشر

تهتم القناة بزيادة التفاعل بينها وبين الجمهور في جميع أنحاء العالم؛ لذلك وفرت موقعين أحدهما الكتروني تقدم فيه بث مباشر من خلال موقعها الرسمي والآخر على يوتيوب من خلال توفير قناة يمكنك من خلالها مشاهدة حلقات البرامج في أي وقت كما يتوفر لها صفحات رسمية على منصات التواصل الإجتماعي.

نتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا المقال بعد أن قدمنا لكم تردد قناة الـــحوار الجديد الذي يبحث عنه الكثير, حيث أصبحت قناة الحوار من أفضل القنوات الإخبارية التي توصل صوت العرب للمسئولين, واصبح هذا التردد متاح على جميع الأقمار ومن السهل ضبطه على قمر النايل سات, العرب سات, وهوت بيرد