نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بيبي كيدز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوفر تردد قناة بيبي كيدز الجديد لعام 2020 حاليا, تلك القناة الخاصة بالأطفال, والتي تقوم بالعرض للبرامج وأفلام الكرتون التي يحبها الأطفال بأعمارهم المتنوعة ويقوم بمتابعتها كذلك الآباء والأمهات, وتقوم تلك القناة بالبث للفقرات التليفزيونية الخاصة بها على مدار اليوم بغير حدوث توقف أو كذلك تشفير, حيث أنها مجانية بصورة كاملة.

تردد قناة بيبي كيدز الجديد على القمر الصناعي نايل سات

قامت قناة بيبي كيدز بطرح ترددها جديد يقوم بالعمل على القمر الصناعي نايل سات بجودة تكون مرتفعة ويقوم بإتاحة نقاء بالصورة والعرض لصورة جيدة بغير أن ينقطع البث أو يحدث تشويش على الإرسال؛ وذلك من أجل التوفير لتجربة رائعة للمشاهدة للأطفال.

ويمكن للفرد أن يستقبل التردد الجديد لتلك القناة على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال البيانات الموضحة بالجدول الآتي

القمر الصناعي نايل سات نايل سات التردد 11258 11603 القطبية أفقي (H) أفقي (H) معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 5/6 7/8 الجودة SD SD

بيبي كيدز

هناك العديد من القنوات الجديدة التي ظهرت على الأقمار الصناعية المتنوعة والتي تختص بالأطفال, ولكن قناة بيبي كيدز تُعد هي الأقرب لقلوب الأطفال وكذلك المشاهدين منهم وأيضا الكبار.

مزايا قناة بيـبي كيدز

تقوم قناة بيبي كيدز بالعرض لبرامجها بشكل طريف ومضحك للأطفال, وتهدف البرامج الخاصة بها إلى البناء لمجتمع يتسم بالرقي وتقوم بالبعث للقوة والأمل والشجاعة بنفوس الأطفال, وتعرض أفلام كرتون متحركة.

كما يميز تلك القناة كثرة الألوان الثرية والتي تعمل على الجذب لانتباه الطفل وتجعله يقوم بالاهتمام وتنال إعجابه, ويقوم العديد من المحبين لقناة الأطفال بالبحث عن تردد قناة بيبي كيدز على القمر الصناعي نايل سات ربما لما لها من هذه المزايا.