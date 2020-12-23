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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده السعودية نهاية العام تخفيضات مذهلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية نهاية العام وعرض 2+2 و 1+1 على السلع الغذائية وتشمل عرض 2+2 على مكرونة إيطاليانو ب 9 ريال، بدلا من 18 ريال، زيت نباتي لتر ونص عرض 2+1 ب 26.50 ريال، بدلا من 39.75 ريال، مسحوق تايد مركز وزن 4 كيلو ونص 1+1 مجانا ب 63.95 ريال، بدلا من 145.90 ريال، والعروض الطازجة على جبنة إيدام الهولندية ب 7.50 ريال، كيلو من الحلاوة الطحينية ب 9.95 ريال، بدلا من 17.25 ريال، حبة من الأناناس ب 10.95 ريال هونيغلو، 500 جرام من الجوز ب 9.95 ريال، ذرة حلوة هندي وزن 250 جم ب 4.95 ريال، تمر سكري كيلو ب 7.50 ريال، علبة من التمر السكري محلى ب 11.50 ريال.
عروض هايبر بنده السعودية نهاية العام تخفيضات مذهلة
عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية على الأجبان كيلو من الجبن الرومي تشيزا لاند ب 32.95 ريال، بدلا من 49.50 ريال، صدر حبش مدخن ب 86.95 ريال، من حلواني أخوان، مرتديلا أخوان بقري ب 32.95 ريالن بدلا من 45.95 ريال، كيلو صدور مدخن ب 70.95 ريال، بدلا من 89.95 ريال.
عروض هايبر بنده اليوم المخبوزات الطازجة
كيلو من البسكويت المصري ذو الطعم الرائع ب 18.95 ريال، بدلا من 22،75 ريال، بيتي فور ب 18.95 ريال، بدلا من 28.50 ريال، 6 حبات خبز صغيرة الحجم ب 3.95 ريال، بدلا من 5.95 ريال، كوكيز بالشوكولاتة وزن 225 جم ب 38.95 ريال، بدلا من 54.95 ريال، براونيز كلاسيك ب 38.95 ريال، بدلا من 54.95 ريال، كوكيز بالبرتقال ب38.95 ريال، سينا بوكس ب 38.95 ريال.
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