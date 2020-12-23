نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا في نهاية العام خصومات تصل إلي 25% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا، أسُواق اكسترا وعروضها الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، العام 2003 شهد بداية إنشاء شركة اكسترا داخل المملكة العربية السعودية، لتسهيل التسوق الإلكتروني على المواطنين حيث توفر لهم تجربة فريدة في شراء الأجهزة الإلكترونية وجميع ملحقاتها، ونظرًا لتصدرها المميز أصبح لها من الفروع بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وإيضًا بسلطنة عُمان عدد 42 فرع، تلك الفروع تخدم ما يقارب 12 مليون عميل. عروض اكسترا هاتف هواوي هونر 9 إكس لايت هاتف من ماركة هونر 9 إكس لايت الذكي، سعة الهاتف الداخلية 128 جيجابايت، اللون الزمرُد أخضر، شاشة بحجم 6.5 إنش، بدقة 2340*1080 ميجا بيكسل، معالج من النوع ثماني النواة، الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندِريود 9، ماسح لبصمة الإصبع، يدعم شبكة اتصال من الجيل الرابع، سعة الذاكرة العشوائية للهاتف(الرامات) أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية ثنائية 48 ميجابيكسل مع أَثنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجابيكسل، الطول 0.8 سنتيمتر، الوزن 0.18 من الكيلو جرام، العرض 7.6 سنتيمتر، الارتفاع 16 سنتيمتر، ثمن الهاتف(766)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، متاح نظام التقسيط بدفع 35 ريال سعودي على 36 شهر، اشتريه من اكسترا واحصل على هدية بقيمة سبعين ريال سعودي. خصومات اكسترا خصومات اكسترا علي ميزان شخصي صناعة شركة سُونلي جهاز ميزان شخصي من صناعة شركة سُونلي، بخصم 29٪، ثمن الميزان الحالي(49) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(69) ريال سعودي، بتخفيض عشرين ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات اكسترا تخفيضات اكسترا حافظات سماعات آير بوُدز من هواوي، مع تقنية إلغاء الضجيج الذكية، اللون ارجوانى، سعر الجهاز(559) ريال سعودي، بدلاً من(659) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(100)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هواوي فري بدز برو سماعات لاسلكية، اللون سلفر، سعر الجهاز(699) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، ويشتمل على عدد واحد هدية مجانية بقيمة( 79) ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا في نهاية العام خصومات تصل إلي 25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.