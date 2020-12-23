نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوباكبر واضخم عروض وخصومات فى نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب، عروض وتخفيضات نهاية العام من هايبر ماركت الدانوب داخل المملكة العربية السعودية، تخفيضات نهاية العام لازالت مستمرة في هايبر ماركت الدانوب، حيث يقوم بتوفير العديد من المنتجات والأجهزة، طوال شهر ديسمبر وحتى أخِر العام وخاصًة في أيام الجمعة البيضاء،كل ذلك بأسعار لاتقارن وجودات عالية وموديلات بأحدث الإصدارات، تأتيكم من أضخم واَكبر الشركات العالمية المصنعة، فقط وحصريًا داخل هايبر ماركت الدانوب في المملكة العربية السعودية.

عروض الدانوب

عروض وتخفيضات على الجبن من هايبر ماركت الدانوب

جبنة بالقشطة الطازجة، من إنتاج شركة كيري، عدد خمس قطع وزن العبوة 180 جرام، سعر العبوة(25.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زيادة 20٪ على جبنة موزاريلا مبشورة كاملة الدسم، من إنتاج شركة المراعي، وزن العبوة(240)جرام، سعر العبوة(10.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب

تخفيضات على الجبن من هايبر ماركت الدانوب

جبنة قابلة للدهن، من إنتاج شركة فالديفيا، وزن العبوة(180) جرام، سعر العبوة(12.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جبنة شيدر، من إنتاج شركة كرافت، عدد ثمانية قطع مع وزن خمسين جرام، سعر العبوة(24)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب

عروض وتخفيضات على شاشات التِليفزيون من سامسونج في هايبر ماركت الدانوب

جهاز تلِيفزيون ذكي من ماركة سامسونج، حجم الشاشة 55 ريال سعودي، منحني يو أتْش دي، أتْش دي أم أي، مزود بيو أس بي، سعر الجهاز(2499) ريال سعودي، بدلاً من(2649) ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(105) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات الدانوب على المنتجات البحرية.

سمك موسى وزن كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جمبري بحري وزن كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سلطان إبراهيم وزن كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بوري طازج وزن كيلو بسعر 23.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب الشهرية