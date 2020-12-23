نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده وبنده نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده نهاية العام ، عروض نهاية العام من هايبر بنده و خصومات على عدد كبير من السلع تصل لأكثر من %20 على بعض السلع، يوسفي باكستاني 1 ك بسعر 3.95 ريال، مكرونة إيطاليانو (400 جرام) 2+2 بسعر 9 ريال بدلا من 18 ريال، زيت دوار الشمس هالة أو زيت نباتي نخيل (1.5 لتر) 2+1 بسعر 26.50 ريال بدلا من 39.75 ريال، سكر ناعم الأسرة 10 ك بسعر 26.95 ريال بدلا من 38.50 ريال، شوكولاته مينيتشرز باونتي أو تويكس أو مارس أو سنيكرز (150 جرام) 1+1 بسعر 13.75 ريال، مسحوق غسيل تايد مركز (5/4.5 ك) 1+1 بسعر 63.95 ريال بدلا من 145.90 ريال، فراولة مصري (200/250 جرام) بسعر 3.95 ريال، جبنة إيدام فريكو هولندية 250 جرام بسعر 7.50 ريال، حلاوة طحينية ماركة الخروف 1 ك بسعر 9.95 ريال بدلا من 17.25 ريال.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

عروض بنده نهاية العام ، أناناس هونيغلو بسعر 10.95 ريال للحبة، جوز (500 جرام) للصندوق بسعر 9.95 ريال، بطاطس محلي (2/1.7 ك) بسعر 2.50 ريال، ذرة حلوة هندي (كوز كبير 250/300 جرام) بسعر 4.95 ريال، تفاح أحمر أمريكي / إيطالي 1 ك بسعر 5.95 ريال، برتقال للعصير مصري 1 ك بسعر 4.95 ريال، كاكي أسباني 1 ك بسعر 7.95 ريال، كوسة محلي 1 ك بسعر 4.95 ريال، قرع محلي 1 ك بسعر 1.95 ريال، خس رومي محلي 1 ك بسعر 5.95 ريال، ثوم صيني (400/500 جرام) بسعر 2.25 ريال، سكري مفتل محلي مزارع النخيل (900 جرام) بسعر 19.95 ريال.

تخفيضات بنده اليوم

تمر سكري محلي سيافا 1 ك بسعر 7.50 ريال، تمر خلاص القصيم الأصيل بسعر 9.95 ريال، تمر محلي خلاص الإحساء لينة 1 ك بسعر 7.95 ريال، معجون التمر محلي تمارا 1 ك بسعر 7.95 ريال، سكري القصيم أنيسة بسعر 9.95 ريال، سكري رطب محلي عرجون 1 ك بسعر 11.50 ريال، بن خولاني محمص 1 ك بسعر 49.95 ريال، قهوة تركي سوداء او فاتحة 1 ك بسعر 39.95 ريال، لوز فضي بسعر 49.95 ريال، زنجبيل مطحون 1 ك بسعر 24.95 ريال، مكسرات مشكلة مالحة 1 ك بسعر 69.95 ريال، فول مجروش مصري 1 ك بسعر 7.95 ريال.

عروض هايبر بنده

فخذ خروف أسترالي بالعظم 1 ك بسعر 39.95 ريال بدلا من 44.95 ريال، فخذ خروف أسترالي بدون عظم 1 ك بسعر 46.95 ريال بدلا من 54.95 ريال، موزة غنم بالعظم استرالي 1 ك بسعر 43.95 ريال بدلا من 49.95 ريال، كتف عجل بدون عظم 1 ك بسعر 47.95 ريال بدلا من 59.95 ريال، قطع عجل بالعظم 1 ك بسعر 39.95 ريال بدلا من 47 ريال، خروف روماني كامل (16 إلي 20 ك) بسعر 950 ريال.