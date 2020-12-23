نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوفر عروض العثيم الاسبوعية في السعودية مهرجان التخفيضات الكبرى مستمر للاسبوع السابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوفر عروض العثيم الاسبوعية في السعودية ومهرجان التخفيضات الكبرى، تقدم أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية أقوى عروض وتخفيضات نهاية العام للأسبوع السابع على التوالي، في مهرجان الخصومات السنوية ونختص بالعروض الأجهزة المنزلية والشاشات والإلكترونيات بمختلف الأنواع والمواصفات، وتنضم للعروض العلامات التجارية الأعلى من حيث الجودة والكفاءة، ويمكنكم تصفح عروض العثيم الأسبوعية في التالي، وأقوى الخصومات التي تبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020 و 8 جمادي الأول 1442، وتستمر لمدة 7 أيام يتمتع خلالها العملاء بإختيار المزيد من المنتجات وبأسعار مخفضة، وإليكم صور عروض أسواق العثيم لهذا الأسبوع.

اوفر عروض العثيم الاسبوعية في السعودية

عرض لمدة 3 أيام على جوال ساسمونج أي 51 بسعر 899 ريال سعودي.

عرض حصري على جوال سامسونج الذكي أي 21 أس بسعر 699 ريال سعودي.

عرض مميز على الهاتف الذكي سامسونج أي 01 كور بسعر 289 ريال سعودي.

عرض خاص على الهاتف الذكي من هواوي نوفا 7 أي بسعر 965 ريال سعودي.

عرض الأسبوع من العثيم ماركت على جوال هواوي الذكي واي 7 بي بسعر 629 ريال سعودي.

عرض العثيم على الهاتف الذكي أونور 9 أكس برو 256 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 985 ريال سعودي.

عرض على جوال أونور 10 أكس لايت بسعر 709 ريال سعودي.

أجدد عروض العثيم

عرض شاشة التلفزيون الذكي من أرو Arrow ال اي دي 32 بوصة بسعر 299 ريال سعودي.

عرض شاشة التلفزيون الذكي من توشيبا TOSHIBA ال اي دي 43 بوصة بسعر 769 ريال سعودي.

عرض شاشة التلفزيون الذكي أورينو Orino مقاس 40 بوصة ال اي دي بسعر 599 ريال سعودي.

عرض شاشة توشيبا 40 بوصة ال اي دي الذكية بسعر 679 ريال سعودي.

عرض شاشة أرو ال اي دي 43 بوصة الذكية بسعر 569 ريال سعودي.

اوفر عروض العثيم السعودية

عرض خلاط امجوي + مطحنة بسعر 79 ريال سعودي.

عرض قدر طهي ضغط هومر 6 لتر بسعر 179 ريال سعودي.

عرض مقلاة السيف برو 9 ل بسعر 399 ريال سعودي.

عرض فرن اي تي سي 45 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

عرض محضر الشاي من هومر بسعر 99 ريال سعودي.

عرض سخان السندويتشات من كينوود مزود بشواية بسعر 109 ريال سعودي.

عرض عصارة للحمضيات من كليك اون بسعر 89 ريال سعودي.

مهرجان التخفيضات الكبرى العثيم

عرض مميز لمدة 3 أيام على هاتف ايفون 12 الذمي بسعر 3599 ريال سعودي.

عرض حصري شاشة التلفزيون الذكي أرو 58 بوصة بسعر 1099 ريال سعودي.

عرض جوال ايفون 12 برو ماكس 128 جيجابايت بسعر 4999 ريال سعودي، 256 جيجابايت بسعر 5499 ريال سعودي.

عرض دفاية كهربائية من كولين بسعر 99 بدلًا من 159.8 ريال سعودي.

عرض شاشة ال اي دي 32 بوصة من توشيبا بسعر 449 ريال سعودي.

جمعنا لكم مجموعة من اوفر عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية، والتي تنضم إلى عروض مهرجان التخفيضات الكبرى في ذكرى التخفيضات السنوية وعروض نهاية العام، وتستمر العروض حتى يوم 31 ديسمبر 2020، تابعونا لمعرفة المزيد من عروض العثيم الاسبوعية، وعروض متاجر السعودية اليومية والاسبوعية، بالإضافة إلى عروض السعودية الموفرة والصيدات التوفيرية نوافيكم بها على الفور فتابعونا.