عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 60 % تخفيضات نهاية العام ألحق الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية أقوى العروض والتخفيضات يقدمها متجر إكسترا داخل امملكة العربية السعودي، حيث يشمل المتجر الكثير من الأجهزة اللوحية والأجهزة الكهربائية وأيضًا الأجهزة المنزلية ذات أشهر الماركات العالمية الشهيرة، وسوف نعرض لكم اليوم أهم وأفضل الخصومات والتخفيضات التي ينفرد بها متجر اكسترا السعودية، تابعونا على موقعنا حتي يصلكم منا أقوى العروض لعام 2020. عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات إكسترا خصم ٤٢٪على هاتف موتورولا جي 9 بلاي، سعة تخزين 128 جيجابايت، أزرق اللون، بسعر ٥٧٩ ريال بدلًا من ٩٩٩ ريال سعودي (توفير ٤٢٠ ريال).

%11 تخفيض على هاتف أبل أيفون 11 pro، سعة تخزين 256 جيجابايت، لونه أخضر داكن، بسعر 4899 ريال بدلًا من 5479 ريال سعودي (توفير 580 ريال).

عروض اكسترا اليوم هاتف هواوي ميديا باد T3، شاشة 9.6 بوصة، الجيل الرابع، سعة تخزين 16 جيجابايت، لونه رمادي بسعر 649 ريال سعودي (معه هدية مجانية بقيمة 70 ريال).

خصومات اكسترا خصم 8٪ على هاتف سامسونج Tab S7، شاشة 11 بوصة، الجيل الرابع، سعة تخزين 128 جيجا، فضي اللون بسعر 2999 ريال بدلًا من 3249 ريال سعودي (توفير 250 ريال). خصومات إكسترا السعودية تنزيلات اكسترا خصم 26٪من هوفر، مكنسة لغسيل السجاد، 1200 واط، بخاصية سبين سكراب للتنظيف الشديد بسعر 1199 ريال بدلًا من 1619 ريال سعودي (توفير 420 ريال ومعه هدية مجانية بقيمة 70 ريال).

عروض اكسترا الأسبوعية مكنسة لاسلكية سبيد برو من فيليبس، 2 في 1، 25.2 فولت، حمراء، خصم 10٪ بسعر 2099 ريال بدلًا من 2339 ريال سعودي (توفير 240 ريال ومعها هدية مجانية بقيمة 70 ريال).

تخفيضات اكسترا مكنسة من باناسونيك، برميل، قابلة للفك، 2400 واط ، سعة 21 لتر ، لف السلك أوتوماتيكيا بخصم 21٪ بسعر 1399 بدلًا من 1759 ريال سعودي (توفير 360 ريال ومعه هدية مجانية بقيمة 70 ريال).

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