نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية مهرجان الطازج وأقوي عروض السعودية الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم مهرجان الطازج يحتوي مهرجان الطازج التابع لأسواق العثيم على العديد من العروض الخاصة بالخضراوات والفاكهة الطازجة فسارعوا لتتعرفوا على المزيد من العروض التي تأتي مرة واحدة فقط وإليكم عروض السعودية الأسبوعية المقدم من أسواق العثيم. عروض العثيم السعودية مهرجان الطازج يمكنك أن تقوم بالذهاب إلى أسواق العثيم كل اثنين لتستمتع بمهرجان الطازج، لأنك هناك تستطيع أن تقوم بشراء اثنين كيلو من خضار الطماطم بسعر 4.95 ريال سعودي.

سعر الأفندي باكستاني تشتري كيلو وتحصل على الآخر مجاني، ويحدث هذا بسعر 5.95 ريال سعودي.

سعر البرتقال أبو سرة تشتري كيلو الآخر مجانًا يأتيك بسعر 3.75 ريال سعودي.

كيلو التفاح الأخضر الصحي يأتيك بسعر 5.85 ريال سعودي.

سعر كيلو الكيوي محلي الصنع يأتيك 6.95 ريال سعودي.

سعر كيلو البطاطا الحلوة يأتيك بسعر 2.95 ريال سعودي. عروض العثيم علي المنتجات الغذائية عروض أسواق العثيم علي أجهزة المطبخ ، يمكنك شراء كيلو الكرنب وتحصل على الآخر هدية وتأخذ سعرها 2.95 ريال سعودي.

كيلو الليمون الأخضر الفيتنامي يأتيك بسعر التكلفة 4.75 ريال سعودي.

سعر كيس الكستنا ويمكنك أخذ الكيس الآخر مجانًا يأتيك 6.50 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم العجل الخالي تمامًا من العظام ومحلي تستطيع شرائه 39.95 ريال سعودي.

سعر كيلو البصل الهولاندي الأحمر يأتي إليك بسعر التكلفة 2.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الخوخ من أسواق العثيم بعد الخصم 9.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الجزر المستورد يقدم إليك 4.20 ريال سعودي.

كيلو الفلفل الأخضر البارد الكبير يأتيك بسعر 3.95 ريال سعودي.

شراء هيل من زدني يقاس 500 جرام تأتيك بسعرها الأصلي 47.95 ريال سعودي.

سعر القهوة العربي من هرري فاتحة اللون تأتي بسعر 32.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم عروض العثيم الأثنين سعر كرتونة الدجاج المجمد مكونة من عشر دجاجات تأتيك بسعر 119.95 ريال سعودي، وتستطيع ان تحصل على الحبة الواحدة بسعر 12.95 ريال سعودي.

سعر كرتونة الدجاج المجمد مكونة من عشر دجاجات تأتيك بسعر 119.95 ريال سعودي، وتستطيع ان تحصل على الحبة الواحدة بسعر 12.95 ريال سعودي. سعر كيلو الفلفل الأسود الحب الطازج تأتيك بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو حلاوة حلواني سادة تأتيك بسعر 12.50 ريال سعودي، كما يمكنك معرفة عروض العثيم علي الجوالات .

. كيلو الجبنة الفيتا بالفلفل الأخضر تأتيك بسعر 12.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الزيتون كورسا أسود ويمكن أن تقوم بالحصول على كيلو آخر هدية بسعر 21.80 ريال سعودي.

سعر كيلو الكلمنتينا تأتيك 4.25 ريال سعودي.

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