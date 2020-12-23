نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير علي الهواتف المحمولة خصومات تصل إلي 25% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير بالسعودية، شركة جرير بالمملكة العربية السعودية والتي عرفت بإسم «مكتبة جرير»، تأسست مكتبة جرير في عام 1974م بمدينة الرياض، وعرفت بالثمانينات كمكتبة صغيرة، ثم تم إفتتاح الفرع الثاني بمدينة الرياض أيضاً وتم إفتتاح الفرع الثالث في التسعينات، وقد أصبحت جرير شركة مساهمة بعام 2002م، وفي عام 2003م أدرجت بالسوق المالية بالمملكة العربية السعودية. عروض جرير عروض الأسبوع من جرير هايسنس، 75 بوصة، دقة 4K الترا، HD،دي ال اي دي، تلفزيون ذكي, أسود، 48٪ خصم 4158 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

سامسونج، جالكسي نوت 10 بلس، سعة 256 جيجابايت، الجيل الرابع 4G، فضي أورا، 38٪ خصم 2699 ريال سعودي بدلاً من 4379 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير مايكروسوفت، Xbox One S، سعة 1 تيرابايت، أبيض، 23٪ خصم 999 ريال سعودي بدلاً من 1299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ابل، ايفون 11 برو، سعة 512 جيجابايت، الجيل الرابع 4G، ذهبي، 13٪ خصم 5599 ريال سعودي بدلاً من 6459 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات جرير تنزيلات مكتبة جرير لهذا الشهر سكاي وورث، 75SUC8100، دقة 4K الترا، HD،دي ال اي دي، 75 بوصة، Light Champagne، تليفزيون ذكي 38٪ خصم 3999 ريال سعودي بدلاً من 6499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ام اس اي ، 10SF، كمبيوتر محمول، 15.6 بوصة، GE66 رايدر، الجيل العاشر i7-10750 H انتل كور، انفيديا جي فورس آر تي اكس 2070 بسعة 8 جيجابايت، 1 تيرابايت، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، اس اس دي، 9849 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير الاسبوعية هاتف هواوي، فضي سبيس، 256 جيجابايت، الجيل الرابع 4G، ميت 30 برو، 31٪ خصم 2699 ريال سعودي بدلاً من 3939 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة من مكتبة جرير. X إقرأ أيضاً: عروض اكسترا خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل إلي 40%

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير علي الهواتف المحمولة خصومات تصل إلي 25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.