نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود جدة الأسبوعية 23 ديسمبر 2020 حتي نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود من العروض المميزة التي يحتاج إليها عدد كبير من محبي أسواق بن داود فأسواق بن داود تتميز بأقوى الخصومات الهائلة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الأجبان مثل زينة جبنة قديمة بالمش، وجبنة غنم فرنسية، وجبنة قليل الدسم بحبة البركة، ومربي فراولة مشمش، وتين، وجبنة ايدام، وسنابل الخير، وزيتون عين الجمل يوناني، وأمريكانا ديك رومي، وهابي لاند جبنة قريش، وجبنة رومي مصري، وجبنة حلوم استرا. ويوجد أيضا مكسرات وتوابل مثل قرفة مواسير حب، ولوز أمريكي ني، وكاجو محمص وسط، وزبيب ذهبي أصفر، وفول حب أو محروش مصري، ومكسرات صيني مشكلة.

عروض بن داود جدة الأسبوعية

تحتوي عروض بن داود علي أقوى الخصومات على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل فخد غنم بالعضم نعيمي طازج، وكتف غنم بالعضم نعيمي طازج، وريش غنم نعيمي طازج، وتوب سايد بقري برازيلي مبرد، وسجق بقري، ويرجر لحم، وبرجر دجاج، وشيش طاووق، ومفروم بقري برازيلي مبرد، والذهبي الدجاج طازج، ودجاج رضوي متبل، ورضوى صدور دجاج طازج. ويوجد أيضا جميع أنواع الأسماك مثل سمك هامور وسمك سلمون كامل، وسلمون فيليه، وسمك شعور، وسمك ماكريل، وسمك سلطان إبراهيم وغير ذلك من المنتجات الأخرى.

سكر 15.95 ريال.

الضيافه شاي 19.95 ريال.

شاي ليبتون 12.50 ريال.

الشعلان ارز بسمتي 30.95 ريال.

نيدو حليب مجفف 57.95 ريال.

العربي زيت نباتي 18.95 ريال.

الاسرة سكر 11.95 ريال.

مارس شكولاته13.95 ريال.

جواهر شكولاته 76.95 ريال.